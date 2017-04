Vermischtes Ebermannsdorf

In Schafhof entsteht ein Digitalisierungszentrum der AOK Bayern. Darauf ist Bürgermeister Josef Gilch "mächtig stolz". Acht andere Gemeinden im Freistaat hatten sich für den Standort beworben. Ebermannsdorf bekam den Zuschlag.

Diese Nachricht verkündete das Gemeindeoberhaupt bei der Bürgerversammlung im Domcom am Donnerstagabend. Laut Gilch sollen durch das Projekt im Gewerbegebiet Schafhof zwischen 80 und 100 Arbeitsplätze entstehen. "90 Prozent davon sind neu."Im Digitalisierungszentrum wird die gesamte Post, die an die AOK Bayern adressiert ist, auflaufen. Dort werden die Briefe geöffnet, eingescannt und per E-Mail an die jeweiligen Abteilungen oder Personen verschickt. "Jeder, der morgens seinen PC einschaltet, hat so seine Post parat und braucht nicht auf den Eingang zu warten", erklärte Gilch das Prinzip. Das Digitalisierungszentrum wird ins Verwaltungsgebäude des Briefzentrums einziehen.