Vermischtes Ebermannsdorf

07.02.2017

1

0 07.02.2017

Die Salzlager sind fast leer, Nachschub ist aber unterwegs: Die Bauhof-Mitarbeiter waren in den vergangenen Tagen im Dauereinsatz und haben, so schnell es die Umstände zuließen, die Gemeindestraßen befahrbar gemacht. Das Blitzeis am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche stellte sie nach einer Pressemitteilung der Gemeinde vor eine riesige Herausforderung.

Pannenhilfe nebenbei

Respekt für den Bauhof

Kein Durchkommen Ein großes Problem waren laut Bürgermeister Josef Gilch für den Winterdienst die in den Siedlungsstraßen teilweise quer stehenden Autos: Der Bauhof habe dort erst streuen können, nachdem die Hindernisse entfernt waren. Deshalb haben die Streufahrzeugfahrer eine Bitte an die Anwohner: Wenn Schnee oder Eisregen angesagt ist, sollten gerade in den engen Straßen keine Autos geparkt werden. Hier kommen die 3,5 bis 4 Meter breiten Räumfahrzeuge sonst nicht durch.

Salz ist erlaubt Schon im Vorfeld der besonders eisigen Tage hatten sich viele ältere Bürger bei der Gemeinde gemeldet - mit dem Hinweis, dass sie wegen ihres Alters oder Gesundheitszustands keinen Winterdienst erledigen könnten.



Zu diesem Thema bezieht das Amt für öffentliche Ordnung ganz klar Stellung: Jeder Grundstückseigentümer muss sich bei Krankheit, Urlaub oder wenn ihm sein Alter Probleme bereitet rechtzeitig - am Besten vor Beginn der ersten Schneefälle - um eine Vertretung kümmern. Dies könne jemand aus der Familie sein, ein netter Nachbar oder dafür spezialisierte Dienstleistungsunternehmen. Der Bauhof könne dies nicht übernehmen, da alle Mitarbeiter mit den öffentlichen Flächen vollauf beschäftigt sind.



Die Gemeinde hat dazu noch einen Hinweis an die Grundstückseigentümer: "Selbstverständlich darf bei Blitzeis im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Salz gestreut werden."

"Viele Steigungen mussten selbst mit den extra dafür ausgerüsteten Winterdienstfahrzeugen mehrfach angefahren werden", beschreibt Birgit Spielberger in der Presseinfo die Schwierigkeiten: "Teilweise fuhren die Arbeiter rückwärts, um vor den eigenen Fahrzeugen streuen zu können." Nebenbei hätten die Fahrer auch noch Pannenhilfe geleistet - als ein Lkw nicht mehr weiter kam, Autos im Straßengraben lagen oder zwei Mitarbeiterinnen der Gemeinde auf halbem Weg zum Dienst von den Straßenverhältnissen ausgebremst wurden und "gerettet" werden mussten. Die Reihenfolge bei der Straßenräumung ist nach Auskunft von Bürgermeister Josef Gilch klar festgelegt: zuerst die wichtigen Hauptstraßen und Buslinien, danach die vielbefahrenen Nebenstraßen und zum Schluss die Siedlungs- und Anwohnerstraßen. Dass jeder möchte, dass gerade vor seiner Tür als erstes geräumt und gestreut wird, sei verständlich - aus Gründen der Gleichbehandlung aber nicht möglich.Gilch überzeugte sich über den Tag verteilt vom Zustand der Straßen: Bis Mittag waren alle überwiegend eisfrei und gefahrlos zu benutzen. Während viele Berufstätige wegen zum Teil unpassierbarer Straßen und Gehwege zu Hause blieben oder erst spät zur Arbeit erschienen, im ganzen Landkreis sogar die Schulen geschlossen waren, Post und Zeitungen nicht ausgetragen sowie Einzelhändler nicht beliefert wurden, traten die Bauhof-Mitarbeiter um vier Uhr früh, also lange vor den ersten Streufahrzeugen, ihren Dienst an. Dafür gebühre ihnen großer Respekt, sagte Gilch. Denn auch sie müssten die Räum- und Streufahrzeuge erst einmal unfallfrei erreichen.