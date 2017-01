Vermischtes Ebermannsdorf

Pittersberg. Über ein volles Haus konnte sich die Pittersberger Feuerwehr bei ihrer Jahreshauptversammlung freuen. Der Blick in die Runde zeigte: Die FFW hat viele junge Leute in ihren Reihen, was auch auf eine gute Nachwuchsarbeit schließen lässt. Vorsitzender Richard Scharf nutzte die Gelegenheit, um den Unternehmern Daniel Scharf und Peter Scheibl jun. für den nachgebauten Turm des ehemaligen Gerätehauses zu danken, der neben dem Vereinszentrum steht.

Im Blickpunkt Sie sind schon Jahrzehnte bei der FFW Pittersberg, dafür wurden etliche Jubilare geehrt: Josef Westiner (Arling) für 60 Jahre Treue, Hans Rester (Arling) und Karl Wild (Breitenbrunn) jeweils 50 Jahre sowie Hubert Brickl, Bernhard Kaiser, Josef Mayer, Reinhard Legl, Martin Schmid sowie Konrad Mändl (Au) 40 Jahre.



Neuwahlen des Vorstands für die Jahre 2017 bis 2019 standen ebenfalls an. Das Ergebnis: Vorsitzender bleibt Richard Scharf, sein Stellvertreter Gerhard Büchold wurde neu in diese Position gewählt. Schriftführer ist Christian Boßle, Kassier Franz Vierl, Kassenprüfer bleiben Gerhard Wirth und Herbert Raß. Jugendvertreter ist Thorsten Meierhofer. Fünf Beisitzer verstärken das Vorstandsteam: die Brüder Andreas und Matthias Wirth, Vater und Sohn Reinhard und Stefan Legl sowie Christian Schmid. (gm)

Scharf erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen Jahres, angefangen von der Teilnahme am jährlichen Radlersonntag der Wehren in der Region ins böhmisch-tschechische Grenzgebiet, bis zum Vereinsausflug an den Gardasee. Schriftführer Christian Boßle verwies auf die derzeit 278 Mitglieder (258 Männer/20 Frauen). Zur Jahresversammlung der Wehr gehört stets auch ein umfangreicher Bericht des Kommandanten. Hubert Huger verwies darin auf die vielen Übungen und Schulungen 2016, darunter ein Leitungsaufbau mit Wasserförderung in Ipflheim in der Brandschutzwoche. Dazu kamen Weiterbildungen, Funkübungen, aber auch elf echte Einsätze: ein Pkw-Brand, technische Defekte, die Beseitigung von Ölspuren sowie der Brand eines Stoppelfeldes im benachbarten Haselbach.Engagement sei weiter stets nötig, machte Huger deutlich - denn das Einsatzgebiet werde immer größer und die Aufgaben nähmen zu. Der Chef der Aktiven bat, den Übungsplan ernstzunehmen und mitzumachen. Die Lehrgänge seien heutzutage zwingend erforderlich. Den Kassenbericht erstattete Kassier Franz Vierl. Sein Dank galt unter anderem Bürgermeister Josef Gilch für die Personalkostenerstattung der Gemeinde für 2016 in Höhe von rund 480 Euro.Für die sechs Atemschutzträger zog Matthias Wirth als Verantwortlicher Bilanz. Ausbildung, Atemschutz-Unterweisungen oder auch die Übung in Freihöls hätten von den Einsatzkräften viel gefordert. Höhepunkt sei erneut das Spezialtraining im Chemikalien-Schutzanzug gewesen. Bürgermeister Josef Gilch verwies auf das heute hohe Niveau, das von den Feuerwehrleuten verlangt werde - und den damit verbundenen, erstaunlich hohen Zeitaufwand. Auch die Kosten der Gemeinde für den Unterhalt ihrer drei Wehren hätten sich so in den vergangenen Jahren fast verdreifacht.