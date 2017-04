Vermischtes Ebermannsdorf

25.04.2017

6

0 25.04.2017

Die Feuerwehr Diebis hat bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine neue Vereinsführung gewählt. Vor sechs Wochen hatte sich kein Vorsitzender gefunden, im zweiten Anlauf klappte es jetzt.

Gesellschaftlich aktiv

Zum Wohle der Bürger

Diebis. Die Feuerwehr Diebis ist laut Ebermannsdorfs 2. Bürgermeister Michael Götz als Verein der drei kleinen Orte Diebis, Ipflheim und Schafhof souverän und mit Perspektive geführt worden. Dafür dankte er dem bisherigen Vorsitzenden Robert Wittmann. Götz beglückwünschte Wittmanns Nachfolger Uwe Bäuml, der als langjähriger aktiver Feuerwehrmann nun die Geschicke des Vereins in die Hand genommen hat. Bäuml will wieder ein "ruhiges, kollegiales Fahrwasser" einkehren lassen.Die Mitgliederversammlung war nicht ganz einfach, aber am Ende erfolgreich. Josef Grauvogl, der bisheriger stellvertretende Vorsitzende, hatte alles gut vorbereitet und zwischen den beiden Versammlungen die notwendigen Fäden gezogen. Michael Götz bezeichnete die Feuerwehr als den in Diebis einzigen Verein, der neben dem Engagement im Notfall für den Nächsten auch das ganze Jahr über etwas für das Gesellschaftliche tue und so die Bürger sowie die drei kleinen Orte letztlich menschlich zusammenhalte.Nach einer demokratisch-reinigenden Diskussion und einem Grußwort von Kommandantin Cornelia Bäuml wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand, der die nächsten sechs Jahre im Amt sein wird. Vorsitzender ist künftig Uwe Bäuml aus Schafhof, als Stellvertreterin fungiert Carola Reindl aus Diebis. Beide wurden mit Mehrheit geheim gewählt.Um die Kasse kümmert sich Peter Reinhardt, als Schriftführerin stellte sich Belinda Bäuml zur Verfügung. Die neuen Kassenprüfer sind Bernhard Schönberger sowie Josef Grauvogl. Als Beisitzer wurden Feuerwehr-Mitglieder per Akklamation bestellt: Norbert Reindl in seiner Funktion als stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Diebis, die beiden erfahrenen Feuerwehr-Senioren Josef Bäuml und Franz Mehrl sowie der 17-jährige Lukas Bäuml, der die Meinung der Jugend künftig einbringen wird. Die neue Vereinsführung baut auf weitere, gute Zusammenarbeit zum Wohl der Orte und Bürger, hieß es abschließend.