Vermischtes Ebermannsdorf

30.01.2017

Mit einer grandiosen Geburtstagsparty feierte die Feuerwehr Ebermannsdorf den 125. Jahrestag ihrer Gründung in der Mehrzweckhalle des DomCom. Das Versprechen des Festleiters Andreas Denk, dass "keine großen Reden geschwungen werden", wurde tatsächlich eingehalten.

Über Gründung sinniert

Gemeinsam stark

Da Bobbe Das ehrenvolle Amt des Schirmherrn hatte Bürgermeister Josef Gilch übernommen. Er lobte die Aktiven der Feuerwehr, die den Dienst während ihrer Freizeit ehrenamtlich und unentgeltlich tun. Bevor da Bobbe sich den "Emmerschdorfern" auf der Bühne vorstellte, versammelten sich noch alle, die an dem Abend ihr Scherflein beigetragen hatten, und sangen sich selbst ein kräftiges "Happy Birthday!", vorsichtshalber unterstützt von überdimensionalen Spickzetteln fürs Publikum.



Der mit dem Akkordeon begleitende Bobbe verscheuchte die Sänger schließlich rigoros von der Bühne, denn nun hatte er seinen Auftritt. Sympathisch, "grod o" und im tiefsten Oberpfälzisch gab er dem Publikum, das er im Nu für sich gewonnen hatte, einen kleinen Vorgeschmack auf seinen Kabarettabend am Montag, 22. Mai, im Festzelt.

Stattdessen gab es ein reichhaltig bestücktes Büfett mit von den Feuerwehrdamen selbst produziertem Fingerfood sowie ein amüsantes, kurzweiliges Unterhaltungsprogramm. Das startete unüberhörbar mit einem Schlagzeugsolo von Peter Denk, dem Bruder des Festleiters.Die Theatergruppe um Regisseur Franz Pfab versetzte das Publikum anschließend um exakt 125 Jahre zurück in die Vergangenheit. Man befand sich im ortseigenen Wirtshaus. Die Anwesenden sinnierten bei Kartenspiel, Pfeifenduft und süffigem Bier über das Leben im Allgemeinen und die Gründung der Feuerwehr im Besonderen. Angelehnt an die Aufzeichnungen in der Ortschronik und den diversen Feuerwehr-Niederschriften war diese Szene wohl durchaus realistisch niedergeschrieben, allerdings mit dem Humor der Theatergruppe gespielt. Sie endete schließlich - wie im wahren Leben - mit dem Heben der Krüge nach dem einstimmigen Beschluss und der Benennung der Verantwortlichen. Die Freiwillige Feuerwehr "Emmerschdorf" war gegründet!Im Anschluss gab es eine Epochenshow der Feuerwehrler selbst. Sie zeigten, wie die Aktiven in früheren Zeiten gekleidet und ausgerüstet waren und wie sich das im Lauf der Zeit veränderte. Die Darsteller waren in beeindruckend nachgestellten Situationen zu sehen, die lauten, gruseligen Geräusche der Atemschutzträger machten den Allerkleinsten in der ersten Reihe sogar ein bisschen Angst. Mit Bildern wurden viele verschiedene Situationen, die im Gemeindebereich während dieser langen Epoche von den Floriansjüngern bewältigt wurden, eindrucksvoll gezeigt. Lediglich die Zeit um den Zweiten Weltkrieg fehlte in allen Protokollbüchern. Während dieser Jahre hatten die Feuerwehrler den Status "Hilfspolizeitruppe" und waren überwiegend am Flughafen in Schafhof eingesetzt.Hochwasser, Brände und Verkehrsunfälle waren zu bewältigen, 1990 wurde erstmals auch die Jugend ausgebildet. Aktuell gibt es zehn aktive Jugendfeuerwehrleute, darunter auch immer mehr Mädchen.Im Interview, das Andy Denk mit dem Vorsitzenden Michael Holzschuh und dem Kommandanten Roland Kolbeck führte, äußerten sich beide zufrieden mit dem Stand der Ausrüstung. "Wir brauchen uns nicht zu verstecken", so Kolbeck, "aber - nur gemeinsam mit unseren Nachbarwehren sind wir stark". Dem Festleiter überreichten sie zum Dank für sein Engagement einen geschnitzten Heiligen Florian. Der aufbrandende Applaus galt den Aktiven der Wehr für ihren großartigen Einsatz zu jeder Tag- und Nachtzeit, bei jedem Wetter und für jeden Menschen, der in eine Notsituation kommt.Aus der Festschrift, die ursprünglich für die 125-Jahr-Feier angedacht war, wurde im Lauf des vergangenen Jahres ein Festbuch, angefüllt mit vielen interessanten Berichten, Geschichten und Bildern, zum Teil den vorhandenen Chroniken und Protokollbüchern entnommen, zum Teil durch hartnäckiges Nachfragen der Autorin Christine Schormüller zusammengetragen. Ihr Blick als Nicht-Feuerwehrler war neutral, weshalb das Buch für alle Bürger interessant ist, hieß es in der Versammlung.Hans-Georg Hierl trug auf der Bühne das Gedicht "Der Feuerreiter" von Eduard Mörike vor. Manfred Klemm, der die Ebermannsdorfer Chronik verfasst hat, gab eine von ihm damals selbst geschriebene Geschichte zum Besten, die nun auch in der Feuerwehrchronik ihren Niederschlag fand. "Diese vielen verschiedenen altdeutschen Handschriften, um nicht zu sagen Hieroglyphen, in heutiges Deutsch zu übertragen, war zum Teil Schwerstarbeit und hat meine ganze Fantasie gefordert", so der Hobby-Schriftsteller schmunzelnd.