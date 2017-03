Vermischtes Ebermannsdorf

Pittersberg. Der schon ältere Gedanke der Jagdgenossen für die Aufteilung der Jagdgenossenschaft Pittersberg, Breitenbrunn und Au nahm bei der Jahresversammlung eine wichtige Hürde. Im Schützenheim stimmten bei geheimer Wahl von 39 anwesenden Jagdgenossen insgesamt 36 mit einer Fläche von 504,01 Hektar mit Ja (einschließlich einer Enthaltung), drei Landwirte mit 60,63 Hektar votierten dagegen. Die Vor- und Nachteile einer Trennung mit einerseits dem Jagdbogen Pittersberg-Ortsflur und andererseits Breitenbrunn zusammen mit Au wurden vorher diskutiert.

Zwei Reviere

Kasse aufgeteilt

Damit wurde die Trennung in zwei Jagdreviere von der Versammlung mit großer Mehrheit zum 1. April beschlossen, vorbehaltlich der amtlichen Genehmigung durch die Untere Jagdbehörde beim Landratsamt Amberg-Sulzbach. Sie hat dazu das letzte Wort, informierte Jagdvorstand Richard Scharf.Bis dahin werden zwei getrennte Gründungsversammlungen für je einen eigenen Vorstand und auch die Aufteilung des vorhandenen Kassenbestands von der Gemeinde veranlasst, damit beide Bereiche ab April arbeitsfähig sind, hieß es von seiten des Bürgermeisters Josef Gilch zusammen mit der Geschäftsleiterin Liane Kern.Schriftführer Hubert Brickl berichtete vom für 2015 erfüllten Rehwildabschuss sowie erlegtem Rotwild und Wildschweinen. Der Beschluss der Wildschaden-Übernahme bis 1000 Euro aus der Jagdkasse sei im letzten Jahr gefasst und der Pachtvertrag für die Jäger 2016 bis 2025 verlängert worden. Jagdpächter Johann Vornlocher nannte für das Revier Pittersberg-Ortsflur den Abschuss von insgesamt 61 Rehen (Wildunfälle an der B 85 eingerechnet) und den damit erfüllten Abschussplan. Er verwies auf einen erlegten Dachs, eine Elster, vier Feldhasen und auch zwei Wildschweine. Das zahlenmäßig starke Schwarzwildproblem der letzten Jahre stelle sich aufgrund der Aujeszkyschen Krankheit (anzeigepflichtige Infektion) im Pittersberger Revier nicht mehr so gravierend dar.Kollege Hubert Brickl hat die Jagd Breitenbrunn/Au mit seinen Mitjägern inne, er sprach für die zurückliegenden 365 Tage von 30 geschossenen Rehen, zwei Hasen, zwei Enten sowie sieben Füchsen und sechs Wildschweinen. Brickl und Vornlocher sind zufrieden mit dem Wildaufkommen sowie dem guten Einvernehmen mit den Jagdgenossen.Am Ende ging es um die Jagdpachtauszahlung (vier Euro pro Hektar), ein neuer Antrag braucht nicht eigens gestellt werden, darauf wies Jagdvorstand Richard Scharf hin. Der Restbestand in der Kasse werde mit den Jagdbögen entsprechend der Hektarzahlen aufgeteilt. Die Landwirte und sonstigen Jagdgenossen waren damit einverstanden.