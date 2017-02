Vermischtes Ebermannsdorf

01.02.2017

Pittersberg. Die Bergschützen sind derzeit eine sehr rührige und deshalb auch starke Gemeinschaft im Ort. Schützenmeister Max Koller und der gesamte neue Vorstand sind ein junges Team voller Ehrgeiz. Wie sie selbst sagen, schätzen sie das Engagement ihrer Mitglieder, das motiviert. Die Nachwuchsarbeit mit Jugendleiter Karl Kroner stimmt und zeigt Erfolg. Und schließlich bietet der Schützenverein das Vereinslokal den Bürgern stets als Ort der Zusammenkunft sowie Geselligkeit auch für sonstige Veranstaltungen an, ganz im Interesse von Ort und Gemeinde.

Größte Gruppe

Verlässliche Bewirter

Lob für Fleiß

Rege Jugendarbeit Sichtlich große Freude kam im umfangreichen Bericht von Jugendleiter Karl Kroner auf. Sieben aktive Buben und Mädchen habe er zur Zeit unter seinen Fittichen, wobei die Zwillingsschwestern Sophia und Luisa Grötsch in der Kreisliga mit den Schießergebnissen besonders herausragen. Sein Sohn Simon Kroner sei zudem im Gau Schwandorf in seiner Altersklasse Schützenkönig 2016 geworden.



Die Pittersberger Schützenjugend mische daher schon seit geraumer Zeit im Gau Schwandorf so richtig gut mit, meinte Kroner. Ebenso habe er 2016 viel Geselliges mit seinen jungen Schützen unternommen, so zum Beispiel Pizzaessen, Radtouren oder auch einen Besuch in der Therme in Erding.



Der ebenfalls junge Schießleiter Patrick Raß verwies auf den Rundenwettkampf und auch den Aufstieg seiner aktiven Mannschaft in die Kreisliga. Er dankte für Interesse und Mitmachen das ganze Jahr über, insbesondere auch in Tretting und Kronstetten. Sein Vater Herbert Raß, zuständiger Spartenleiter bei den Böllerschützen, sprach von Begeisterung oder gar Euphorie bei seiner Gruppe. Alle notwendigen Genehmigungen amtlicherseits seien unter Dach und Fach.



Schließlich verwies 2. Bürgermeister Michael Götz darauf, dass nach Rücksprache mit dem Landratsamt die erforderliche Schankerlaubnis für das Schützenheim vorhanden und auch mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt sei. Die Eheleute Gaby und Markus Beer spendierten eine Hochzeitsscheibe. Der Mitgliedsbeitrag wurde seit Jahresbeginn um fünf Euro erhöht.

Neuwahlen Bergschützen



Schützenmeister: Max Koller Stellvertreter: Christian Habinger



Schriftführerin: Gaby Beer Stellvertreterin: Edeltraut Legl



Schießleiter: Herbert Raß Stellvertreter: Patrick Raß



Kassier: Markus Beer Stellvertreterin: Gaby Beer



Kassenprüfer: Bernhard Kaiser und Johann Vornlocher



Rüstwarte: Eduard Helldörfer und Simon Kroner Beisitzer: Andreas Hammer , Gerhard Wirth , Andrea Koller und Katrin Kolbeck . (gm)

Die im Jahre 2016 neu gegründete Böllergruppe mit 29 geprüften Böllerern (Damen und Herren), im übrigen die zahlenmäßig größte dieser Art im Landkreis Amberg-Sulzbach wie auch im Schützengau Schwandorf, "ist top drauf", so Spartenleiter Herbert Raß. Sie lassen es mittlerweile richtig krachen, wo immer sie gefragt sind.Max Koller freute sich bei der Jahreshauptversammlung über ein volles Haus und das, wie er sagte, rege Vereinsleben im zurückliegenden Jahr bei seinen Schützen. Koller nannte beispielsweise die Schießen mit dem Freundschaftsverein Lindenbaum Tretting im Bayerischen Wald oder auch die Veranstaltung mit dem Patenverein Eichhorn Kronstetten anlässlich dessen 50-jährigem Jubiläum.Der junge Schützenchef dankte in seinem Bericht vor allem der Gemeinde für das Entgegenkommen beim Pachtpreis für das Vereinsheim, seinen stets verlässlichen Bewirtern hinter der Theke sowie dem Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit. Er verwies auf das Spalier bei vier Hochzeiten, bei dem die Böller krachten. Kollers Dank galt ebenso den beiden Heimdamen Edeltraut & Gabi, die für Sauberkeit sorgen.Gauschützenmeister Karl Bachl hob den Fleiß der Pittersberger Schützen beim Gaurundenwettkampf und die "Riesenabteilung bei den Böllerern" hervor.Bürgermeister Josef Gilch dankte Koller und seinem Team für das Engagement innerhalb des Vereins. Karl Kroner als Schießleiter und Betreuer der Jugend lobte er aufgrund seines Einsatzes ganz besonders. Schriftführerin Gaby Beer sprach von momentan 117 Mitgliedern, im Jahre 2016 seien acht Neue dazu gekommen. Sie verwies auf die Neuregelung des Vorstands für künftige Ehrungen bei 30, 40, 50 Jahren Treue sowie dann in Fünf-Jahres-Sprüngen. Auch habe sie für die Böllerschützen einen Chronik-Ordner angelegt, der für jeden einsehbar ist.