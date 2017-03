Vermischtes Ebermannsdorf

10.03.2017

Pittersberg. Josef Schmid, vom Hausnamen der Neibauer Sepp von der Pittersberger Höhe, wurde 90 Jahre alt. Er ist im Ort eine markante Person, dies war früher so und gilt auch noch heute. Denn genau drei Jahrzehnte lang (1960 bis 1990) engagierte er sich für den Pittersberger Gemeinderat und war vor der Gebietsreform 1971/72 sechs Jahre lang 2. Bürgermeister. "Die Zeit ist nun schnell vergangen", sagte der Jubilar in fröhlicher Geburtstagsrunde im Schützenheim. Die Seniorennachmittage besucht er gerne. Ehefrau Anna ging Josef Schmid bereits 2013 in die Ewigkeit voraus.

Als junger Bursche, so erzählte er, wurden er und seine Generation (Jahrgang 1927) noch mit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Gebürtig ist der Jubilar in Gögglbach, nahe Schwandorf. Er hatte zunächst das Gymnasium besucht, doch verwandtschaftlich-familiäre Gründe veranlassten ihn nach dem Krieg zur Übernahme des Hammer-Hofes in Pittersberg.Im Jahre 1950 heiratete er Anna Obermeier aus Haselbach. Sechs Kindern schenkten beide das Leben. Seinen Hof in der Ortsmitte hat Sohn Martin mit Gattin Andrea übernommen, die Hofstelle siedelten die jungen Leute an den Ortsrand aus.Senior Josef Schmid begleitete im Ort auch zwölf Jahre lang die Aufgabe des Kirchenpflegers, war hier über viele Jahre Feldgeschworener, hatte gut 23 Jahre das Amt des 2. Kommandanten der Feuerwehr inne und war des Weiteren 30 Jahre als Jagdvorstand der Ansprechpartner für Jäger und Bauern. Der Neibauer Sepp ist "am Berg" nach wie vor ein gefragter und geschätzter Bürger. Heute ist er längst im Ruhestand und zugleich Austragslandwirt, seine Erfahrung bringt er gerne noch mit ein. Soweit es die Gesundheit erlaubt, fährt er sogar noch mit seinem "Flocki", so heißt sein alter Schlepper, umher. Seine Kinder und Schwiegerkinder umsorgen ihn und so kann er für sich humorvoll sagen: "Was willst du mehr?" Seine zwölf Enkel sowie zwölf Urenkel freuten sich jedenfalls am Geburtstag mit ihrem Opa sehr.Bürgermeister Josef Gilch überbrachte zusammen mit Michael Götz, Antonia Raß für die Pfarrei, der Feuerwehr und anderen Vereinen, Glückwünsche und Präsente. Landrat Richard Reisinger ließ durch den Gemeindechef eine Medaille überreichen. Und alle stießen mit einem Gläschen auf die weitere Gesundheit des Jubilars an. Dazu feuerten die Böllerschützen eine Salve ab.