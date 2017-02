Vermischtes Ebermannsdorf

21.02.2017

21.02.2017

Lautes Kinderlachen war zu hören beim berühmten Kinderfasching in der Mehrzweckhalle der Schule, den Chef-Organisator Georg Roth mit seinem Team aus der Laufsparte am Samstag für die Kleinen vorbereitet hatte. Mit seinem schier unerschöpflichen Vorrat an guten Nerven und noch besseren Ideen für Spiele landete er bei seinen kleinen Fans einen Volltreffer nach dem anderen.

Großzügige Sponsoren ermöglichten auch heuer wieder eine reich bestückte Tombola, bei der es eigentlich nur Gewinner gab. Mit flotter Musik von DJ Björn wurden alle Muskelgruppen durchtrainiert beziehungsweise durchgeschüttelt.Es wurde um die Wette balanciert, Dinge von A nach B transportiert und Schokoladenküsse im Gesicht verteilt. Weil es ohne Hände manchmal nicht besser geht. Für eine kurze Verschnaufpause sorgte die Narrhalla Haselmühl-Kümmersbruck-Amberg mit dem tollen Auftritt der Kindergarde. Clown Charly stellte sein dressiertes Zebra Anita vor, auf dessen Rücken die Kinder eine Runde über die Tanzfläche drehen durften. Als schließlich auch der "Roth Schore" den Rücken des alterslosen Streifentiers erklomm, ging es allerdings tatsächlich ein wenig in die Knie.Am späten Nachmittag war die Tombola leergeräumt, Bonbon- und Popcornvorräte vertilgt und das Kuchenbüfett restlos verputzt. Nun wurde das "Jetzt gehen wir heim!" von Mama oder Papa widerstandslos akzeptiert und auch das Helferteam um Georg Roth war nach dem Aufräumen der Halle verdientermaßen bereit für die Couch.