Vermischtes Ebermannsdorf

24.02.2017

24.02.2017

Kunterbunt, wild und toll maskiert haben die faschingsbegeisterten Krippenkinder am unsinnigen Donnerstag Josef Gilch in seinem Büro im Rathaus besucht. Der Bürgermeister staunte nicht schlecht, als plötzlich singende Tiere, Prinzessinnen, Hexen, Piraten, Indianer, Mini-Mäuse und weitere fantasievoll verkleidete Gestalten in seinem Amtszimmer auftauchten.

Noch etwas schüchtern, aber begeistert singend wurde der Bürgermeister begrüßt. Nachdem die Kinder im Büro des Gemeindechefs Faschingslieder zum Besten gegeben und dazu getanzt hatten, ging es dem Bürgermeister an den Kragen - ruck zuck war die Krawatte ab.Für den lustigen Besuch und die tollen Lieder bedankte sich Bürgermeister Josef Gilch mit Gummibärchen bei seinen kleinen Gästen. Fröhlich winkend verabschiedete sich der bunte Faschingszug wieder und marschierte zurück in den Kindergarten Sonnenschein.