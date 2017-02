Vermischtes Ebermannsdorf

14.02.2017

"Danke, dass Sie Ja gesagt haben zu Ihrem Kind!", freute sich Bürgermeister Josef Gilch beim Empfang der 2016 geborenen Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern. In der Aula des Domcom wuselten die Geschwisterkinder um die Tische und Beine, während die neugeborenen zwölf Mädchen und sechs Jungen sich das Ganze entweder auf Mamas oder Papas Arm anschauten.

Oder sie verschliefen die ganze Veranstaltung einfach. Die 18 Kinder, die im Jahr 2016 bei insgesamt 2500 Einwohnern geboren wurden, sind für uns Kommunalpolitiker eine hervorragende Quote!", so Gilch, der aufgrund der Mindestzahlen für die Grundschulklasse immer die magische Zahl 15 vor Augen hat. Die Infrastruktur im Gemeindebereich sei laut Gilch bestens auf die neuen Bürger eingerichtet, mit einem renovierten und erweiterten Kindergarten sowie einer komplett sanierten und modernisierten Grundschule. Marina Hildebrand stellte den Kindergarten Sonnenschein, deren Leiterin sie ist, mit seinen drei Gruppen und den beiden Krippen vor und bot sich als Gesprächspartner vor Ort an. Auch Marianne Schubert von der Raiffeisenbank Unteres Vilstal freute sich über den Zuwachs im Dorf und hatte ein kleines Geschenk für die Kinder dabei. Gilch überreichte den jungen Eltern schließlich das Begrüßungsgeld in Höhe von 100 Euro und meinte: "Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern." Auch 2. Bürgermeister Michael Götz gratulierte den Familien und hieß sie in der Gemeinde willkommen. Die jungen Eltern nahmen das an den offiziellen Teil anschließende Angebot von Kaffee, Tee und Kuchen gerne an und lernten einander näher kennen. Im Bild Valentina, Lukas, Linus, Liah, Lisa, Lena, Luc, Hanna, Leynda, Luis, Amalia, Julia, Annika, Maria, Louis, Hannah, Levin, Pauline mit ihren Familien und den Gastgebern sowie Bürgermeister Josef Gilch (rechts). Bild: wec