Vermischtes Ebermannsdorf

23.04.2017

23.04.2017

"Die Zukunft ist digital", sagte Christa Siegler, Direktorin der AOK-Direktion Amberg, beim Gespräch mit CSU-Bundestagsabgeordneter Barbara Lanzinger. Dass dies auch für die Krankenkasse gilt, beweist das neue Post-Digitalisierungszentrum des Unternehmens, das derzeit im Gewerbegebiet Schafhof in Ebermannsdorf entsteht.

Künftig soll der gesamte Posteingang der AOK in Bayern am Standort Amberg digitalisiert werden. Der Ortstermin dazu fand bereits statt (wir berichteten). Aktuell läuft das Projekt laut einer gemeinsamen Presseerklärung von AOK und Lanzinger noch in einer Testphase. Sobald die Post-Digitalisierung dann für ganz Bayern verarbeitet wird, sollen rund 80 bis 100 Arbeitsplätze entstehen.Derzeit befinde sich das Gebäude im Gewerbegebiet Schafhof noch in der Umbauphase. Anfang Juli dieses Jahres sollen die ersten Arbeitsprozesse dann starten können, 2200 Quadratmeter Fläche stehen laut Lanzinger dann zusätzlich zur Verfügung. Seit April 2016 ist Christa Siegler Direktorin der AOK Amberg. Sie trat die Nachfolge von Wolfgang Händlmeyer an, der in Ruhestand ging. Zuvor war Siegler bereits Bereichsleiterin in Amberg.Barbara Lanzinger gratulierte der AOK-Direktorin. "Es ist ein echter Coup, dass das Post-Digitalisierungszentrum der AOK Bayern in unsere Region kommt", wird die Politikerin in der Presse-Info zitiert, in der auch steht: "Die AOK ist ein großer Arbeitgeber in unserer Region und ein wichtiger Partner für ihre Versicherten und auch für unsere Kliniken und Ärzte in ganz Bayern."