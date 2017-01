Vermischtes Ebermannsdorf

31.01.2017

31.01.2017

Reinschnuppern, erleben und mitmachen, unter diesem Motto öffnete der Kindergarten Sonnenschein am Samstag seine Pforten.

Stärkung im Eltern-Café

Ebermanndorf. Die Einladung des Kindergartens wurde sehr gut angenommen und so strömten viele Eltern, Familien, Großeltern und Interessierte aus Ebermannsdorf und den umliegenden Vilstalgemeinden an diesem Vormittag in den Kindergarten und in die -krippe.Leiterin Marina Hildebrand und ihr Sonnenschein-Team freuten sich sehr über die vielen Besucher und das entgegengebrachte große Interesse. Bei einer Führung durch das Gebäude machten sich die neuen Eltern ein Bild von den Räumlichkeiten machen und bei einem netten Gespräch mehr über das pädagogische Konzept der Einrichtung erfahren.Die Kindergartenkinder genossen es sichtlich, den Eltern in ihren Gruppenräumen zu zeigen, was sie den ganzen Tag über unternehmen, mit welchen Sachen sie am liebsten mit ihren Freunden spielen, wo sie Brotzeit machen und was sie Kreatives gebastelt haben.Für eine kleine Stärkung konnten die Besucher im Eltern-Café einkehren, wo bei einer Tasse Kaffee oder Tee der eine oder andere Plausch in geselliger Atmosphäre zustande kam. Kaffee und Tee wurde vom Elternbeirat des Kindergartens spendiert und ausgegeben. Die Eltern nahmen an diesem bunten Vormittag auch gleich die Chance wahr, ihren Nachwuchs für das neue Kindergartenjahr bzw. Krippenjahr 2017/18 anzumelden, so dass Marina Hildebrand am Ende des Tages ein ausgebuchtes Haus vermelden konnte. Sie bedauerte, dass nicht jedes Kind aus den Nachbargemeinden aufgenommen werden kann, da Mädchen und Buben aus der Gemeinde Ebermannsdorf Vorrang haben. "Aufgrund der hohen Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren stehen leider kaum Plätze für auswärtige Kinder zur Verfügung."Auch Bürgermeister Josef Gilch war sehr erfreut, dass die Einrichtung auch im nächsten Jahr wieder so stark besucht wird. "Es zeigt sich, dass die Qualität unseres Kindergartens weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus wahrgenommen wird und dass jeder Euro den wir in den letzten Jahren für unseren Kindergarten ausgegeben haben richtig angelegt wurde." Ihm ist es, wie er selbst sagte, besonders wichtig, den Eltern aus seiner Gemeinde auch im neuen Jahr einen sicheren Platz für ihre Sprösslinge zusichern zu können. "Wir haben rechtzeitig mit dem Ausbau des Kindergartens inklusive der zwei Krippengruppen, den verlängerten Öffnungszeiten, Mittagessen und der Qualifizierung des Personals reagiert. Der Erfolg gibt uns jetzt Recht und macht uns stolz."