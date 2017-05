Vermischtes Ebermannsdorf

Pittersberg. Der Chef der Priestergemeinschaft von "Opus Spiritus Sancti" (Werk des Heiligen Geistes), Pater Calistus Kirorsgozi, war mit seinen Mitbrüdern aus Tansania nach Pittersberg gekommen. Mit den Gläubigen feierte er einen Festgottesdienst und informierte sie, wofür die Spenden verwendet wurden. Seit vielen Jahren unterstützen Bischöflich Geistlicher Rat Josef Fromm und die Pfarrei den Orden in Afrika. Das Geld dient dem Brunnenbau, der Priesterausbildung und dem Ausbau des Krankenhauses.

Die Gemeinschaft mit Hauptsitz in Moshi wurde 1974 von Pater Ben in Limburg gegründet. Derzeit gehören ihr zwei Bischöfe, 124 Priester und 52 Seminaristen an. Einige Priester sind weltweit eingesetzt, Pater John-Bosco ist als Seelsorger in Weiden tätig, Pater Beatus für zwei Jahre als Priester in Eslarn.