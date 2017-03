Vermischtes Ebermannsdorf

Pittersberg/Schwandorf. Die Pittersberger feiern am Sonntag, 19. März, den Josefitag, ein großes Fest der Dankbarkeit. Bischöflich-Geistlicher-Rat Pfarrer Josef Fromm hat seinen Geburts- und Namenstag, er freut sich seiner 90 Lebensjahre.

Starkes Gottvertrauen

Der Festgottesdienst

Der Pfarrer ist für sein Alter körperlich relativ gesund und insbesondere geistig noch fit. Er ist halt noch einer von der "alten Sorte", das heißt, der alten Generation, so hört man bei Unterhaltungen immer wieder. Fromm besuchte in der Vergangenheit auch Kneipp-Kuren in Bad Wörishofen. Hinzu kommt des Pfarrers Optimismus durch seinen Glauben und damit stärkendes Gottvertrauen.Für den Insider vor Ort ist aber auch ganz klar: Aktivität sowie eine konstruktive Aufgabe im Alter hält jeden Menschen jung. Der Geistliche feiert zum Beispiel in der Nikolauspfarrei regelmäßig drei Gottesdienste pro Woche, inklusive der Filialkirche in Kreith und hält guten Kontakt zu seinen Schäflein ringsum. Und ebenso wichtig ist: Der letztverantwortliche Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Theuern-Ebermannsdorf-Pittersberg schenkt seinem Priesterkollegen Fromm sein uneingeschränktes Vertrauen. Und das stärkt und baut auf, wie Fromm betont. Das Einvernehmen der beiden Geistlichen zusammen auch mit Pfarrer im Ruhestand Josef Beer ist bestens, heißt es seitens der Gemeinde, und somit Basis fruchtbarer, seelsorgerischer Arbeit, so empfinden es die Angehörigen der Pfarrei.Der Jubilar wurde in Umelsdorf als drittes Kind der Familie Fromm geboren, besuchte die Volksschule in der Heimatpfarrei Utzenhofen. Seinem Kriegseinsatz als junger Mensch folgte ein Theologiestudium. 1955 wurde er von Bischof Dr. Michael Buchberger in Regensburg zum Priester geweiht. Als Kaplan war er in Neukirchen-Balbini, Pielenhofen und Gangkofen eingesetzt.Die erste Pfarrerstelle übernahm er am 1. August 1963 in Moosham bei Vohenstrauß. In Herz Jesu Schwandorf wirkte der Priester ab 1981. Ein großes Anliegen des Jubilars ist seit Jahrzehnten die Freundschaft und damit Hilfe für Sabuko in Tansania für den Brunnenbau sowie die Ausbildung der Leute dort - damit es mittel- und langfristig gesehen im ostafrikanischen Land aufwärts geht.Der Jubelpriester ist seit dem 5. Dezember 1992 am Pittersberg als Pfarrer tätig. Er war Initiator vieler Projekte. Die Gläubigen denken hierbei insbesondere an die große Kirchen-Innenrenovierung von 1996 bis 1998. Im Jahre 2003 schob der Geistliche bei der Gründung einer Nikolaschola mit Jugendlichen fest mit an, und er zeichnet verantwortlich, dass Pittersberg seit 2011 wieder einen dynamischen Kirchenchor unter der Leitung von Karin Hottner hat.Heuer im Dezember sind es also auch 25 Jahre, dass der Jubelpriester "am Berg" wirkt. Und zusammen mit dem Geburts- sowie Namenstag an Josefi sind die drei Gegebenheiten für die Nikolauspfarrei es wert, mit ihrem Pfarrer zu feiern und ihm Danke zu sagen. Zum Festgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr, sind alle Gläubigen ins Gotteshaus auf der Pittersberger Höhe eingeladen.Der Kirchenchor sorgt für Wohlklang, die Messdiener von Fromm haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, sagen sie. Fromms Familie sowie Freunde werden erwartet, etliche Priesterkollegen werden am Altar mitzelebrieren. Und die Nikolauspfarrei wird ihrem Jubelpriester kirchlich wie auch weltlich danken.