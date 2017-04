Vermischtes Ebermannsdorf

10.04.2017

2

0 10.04.2017

Zum ersten Mal beteiligte sich die Pfarrei Ebermannsdorf an der Misereor-Aktion "Coffee stop" und bot am Sonntagnachmittag im Innenhof des Pfarrzentrums kostenlos fair gehandelten Kaffee sowie selbst gebackene Kuchen an. Zahlreiche Spaziergänger nutzten diese Gelegenheit, um beim nachmittäglichen Spaziergang eine Kaffeepause einzulegen oder um sich Kuchen mitzunehmen. Meist ließen sie dafür eine Spende da. Einige bevorrateten sich auch mit Waren aus dem Eine-Welt-Laden. Am Ende blieben insgesamt 300 Euro für Misereor übrig. Günther Denk, Sprecher des Pfarrgemeinderats, war damit sehr zufrieden und meinte, man könne so eine Aktion eigentlich öfter machen.