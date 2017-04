Vermischtes Ebermannsdorf

17.04.2017

0 17.04.201722

"Freundschaft ist bunt" lautete das Motto des 47. Internationalen Jugendwettbewerbs der Raiffeisenbanken. Rektorin Maria Dandorfer, Robert Falter, Michael Fleischmann und Simon Schmidt von der Raiffeisenbank verteilten die Preise an die Ebermannsdorfer Schüler. In den Klassen 1 und 2 ging der 1. Preis an Jana Mikalauskas, gefolgt von Laura Dammer, Paula Elsner, Leonard Probst, Selina Saller und Bastian Paulus. Der Beste der Klassen 3 und 4 war Michael Obendorfer, gefolgt von Tim Jäger, Lina Marie Petricigk, Pia Raß und Emiliya Trokmann. Beim Quiz für alle Klassen gewann Sebastian Uken vor Luisa Lasser, Dominik Plata, Elias Hiller, Leonhard Schobert, Jonas Deinzer, Laura Kalkschmid und Florian Schanderl.