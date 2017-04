Vermischtes Ebermannsdorf

17.04.2017

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure zu Aufenthaltsräumen jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben: Der Einbau solcher Geräte ist für Wohnungseigentümer bis zum 31. Dezember 2017 Pflicht.

Zu dieser Vorschrift gibt es noch viele Fragen in der Bevölkerung: Deshalb bot die Volkshochschule Ebermannsdorf in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Johanniter-Unfallhilfe einen Infoabend zur "Sicherheit durch Rauchmelder und Hausnotruf" im Pfarrheim an. Dieser war sehr gut besucht. Kommandant und Kreisbrandmeister Roland Kolbeck verwies darauf, dass 80 Prozent aller Brandopfer "nachts durch Rauchvergiftung in den eigenen vier Wänden" sterben. Durch Rauch verliere man auch in gewohnter Umgebung die Orientierung - gepaart mit Panik habe man dann keine Chance zur Flucht. Nachts komme hinzu, dass auch der Geruchssinn schläft.Nach dem unüberhörbaren Signalton eines Rauchwarnmelders bestehe genau zwei Minuten lang die Möglichkeit zur Flucht. Wichtig beim Kauf des Geräts sei das VdS-Prüfzeichen (DIN EN 14604). Dieter Deigl, Fachberater der Johanniter-Unfallhilfe, informierte dann noch umfassend über den Hausnotruf.