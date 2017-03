Vermischtes Ebermannsdorf

21.03.2017

6

0 21.03.2017

Pittersberg. Da staunte Bischöflich Geistlicher Rat Josef Fromm nicht schlecht: Nachdem ihm seine Nikolauspfarrei zu seinem 90. Geburtstag am Sonntag eine würdige Feier samt Gottesdienst bereitet hatte, kam im Gasthaus Göth in Kreith die Krönung des Tages: Bischof Dr. Rudolf Voderholzer schaute vorbei und wünschte dem völlig überraschten Ruhestandsgeistlichen alles Gute.

Der Oberhirte der Diözese Regensburg befand sich am Nachmittag auf dem Rückweg von Kümmersbruck, wo er am Morgen mit der dortigen Gemeinde 40-jähriges Kirchenjubiläum gefeiert hatte. Mesnerin Silvia Büchold und Pfarrer Herbert Grosser hatten diesen Überraschungsbesuch per Handy mit dem Bischof und seinem Fahrer möglich gemacht. Voderholzer plauderte gesellig mit dem Jubilar, den anwesenden Priestern und vielen Gästen, einschließlich Dekan Hans Amann von Schwandorf. Bürgermeister Josef Gilch und Schwandorfs OB Andreas Feller überreichten wie zahlreiche andere Gratulanten teils mit launigen Worten Geschenke.