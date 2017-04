Vermischtes Ebermannsdorf

30.04.2017

176

0 30.04.2017176

Bei einem Unfall auf der A6 bei der Anschlussstelle Amberg-Ost entstand ein Schaden von über 100.000 Euro. Ein Lkw-Fahrer hatte laut Polizei einen nachfolgenden BMW übersehen.

Am Freitag fuhr ein 66-jähriger Kraftfahrer gegen 10.35 Uhr mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Amberg-Ost auf die A 6 in Richtung Nürnberg auf. Ihm folgte ein weiterer Lkw, dessen 45-jähriger Fahrer es wohl eilig hatte. Er setzte noch während des Einfahrens auf die Autobahn zum Überholen an und übersah einen auf der linken Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit herannahenden BMW M4. Der BMW-Fahrer konnte laut Meldung der Polizei den Zusammenstoß mit dem überholenden Lkw nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall wurden der Sattelzug, sowie Teile der Schutzplanke beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 108000 Euro.