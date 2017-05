Vermischtes Ebermannsdorf

Pittersberg. Die vier Kinder, die in der Nikolauspfarrei ihre Kommunion gefeiert haben, gestalteten mit Gemeindereferentin Kathrin Blödt, Gemeindepraktikantin Manuela Brickl sowie den Seelsorgern Pfarrer Herbert Grosser und Ruhestandsgeistlicher Josef Fromm den Festgottesdienst unter dem Motto "Auf einer Welle mit Jesus".

Dabei stand das Evangelium vom reichen Fischfang im Mittelpunkt. Ein Netz war am Ambo ausgespannt, die Kinder erfuhren, dass es nicht nur da sei, etwas gefangen zu nehmen oder festzuhalten. Das Netz habe auch eine beschützende und rettende Funktion, es schenke Geborgenheit. Pfarrer Grosser verglich Jesus mit so einem rettenden und beschützenden Halt, da seine Liebe und Zuneigung wie ein Netz sei. Wie die Jünger im Netz dieser Liebe gefangen waren, so sollen auch die Erstkommunionkinder von ihm begeistert sein. Die Kinder traten nach vorne und erzählten, warum es schön sei, im Netz der Freunde Jesu zu sein. Zum feierlichen Höhepunkt, als sie erstmals die Kommunion empfingen, versammelten sie sich um den Altar. Die Ebermannsdorfer Rektorin Maria Dandorfer wünschte den Kindern, dass der Tag der Erstkommunion in wunderschöner Erinnerung bleibe. "Geht mit Gott in die Welt, er wird euren Lebensweg begleiten," empfahl sie den drei Jungen und dem Mädchen.Pfarrer Grossers Dank am Ende des Festgottesdienst galt auch der Gruppe Mosaik aus Ensdorf für die feierliche Gestaltung des Festes sowie allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben. Auch wünschte er allen Anwesenden eine gutes, weltliches Miteinander. Die Eucharistiefeier schloss mit dem Lied "Komm und folge Jesus". Danach folgte der feierliche Auszug aus der Kirche.