Freizeit Ebnath

04.05.2017

Hans Enders legt sein Amt als Vorsitzender der Kolpingsfamilie nieder. Seine beiden Stellvertreter, Hubert und Carolin Knott, übernehmen bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr gemeinsam die Führungsposition. "Vor kurzem bekam ich einen sogenannten Wink, dass ich mehr auf meine Gesundheit achten und deshalb etwas kürzer treten muss", so der scheidende Chef bei der Jahreshauptversammlung im Pfarrgemeindehaus.

Bereits bei seiner Wiederwahl vor zwei Jahren hatte Enders angekündigt, das Amt nur noch bis zum 70. Vereinsjubiläum zu übernehmen, das letztes Jahr gefeiert wurde. Sein Stellvertreter Hubert Knott bedauerte diesen Schritt, war aber voll des Lobes für Hans Enders "Dein Engagement in der Kolpingsfamilie ist nicht mit Worten zu umschreiben. Deine Verdienste sind nicht mit Geld abzugelten. Dein Idealismus und deine Leidenschaft für die Kolpingsfamilie Ebnath waren und sind unbeschreiblich groß. "Zuvor hatte Hans Enders das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen. Zunächst überbrachte der die Grüße des verhinderten Bürgermeisters Manfred Kratzer. In seinem Rückblick nannte er zahlreiche Aktivitäten. Einer der Höhepunkte seien dabei die Feiern zum 70-jährigen Bestehen gewesen. Das Legen eines Blumenteppichs an Fronleichnam und die Teilnahme an allen kirchlichen und gemeindlichen Festen waren wieder eine Selbstverständlichkeit. Weiter erinnerte er an die Fahrt in den Botanischen Garten nach Bayreuth und an die Fahrradtour zum Hammerkirchl nach Mehlmeisel. Ein weiterer Höhepunkt war das Zeltlager in Burglengenfeld. Enders brachte nochmals die zahlreichen Kolpingtreffs und die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde sowie die Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Abensberg in Erinnerung. Auch seien die Wanderung zur Arche nach Reichenbach und der Kolpingfasching besondere Termine gewesen. An vier Abenden trafen sich Frauen zum Basteln von Osterschmuck, dessen Verkaufserlös sowie der Erlös aus den Altkleidersammlungen wieder gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt wurden. Vorsitzender Enders dankte alle Helfern. Sein Dank galt auch Präses Pater Anish George für die sehr gute Zusammenarbeit. Dieser lobte in seinem Grußwort das außergewöhnliche Engagement der Kolpingsfamilie. Er sei froh und stolz, Präses dieser Familie sein zu dürfen.Mit einer Powerpoint-Präsentation zeigte Carolin Knott die zahlreichen Aktivitäten der "Kolibris" auf. Hier treffen sich zurzeit 15 Mädchen und drei Jungen monatlich zu den Gruppenstunden. Die Kolpingsfamilie konnte im vergangenen Jahr wieder 13 neue Mitglieder hinzugewinnen, was einen aktuellen Stand von 206 bedeutet.Der scheidende Vorsitzende bekam anschließend von Hubert und Carolin Knott ein Präsent, seine Frau Annemarie bekam Blumen. Die Stellvertreter hoben nochmals die großen Verdienste des bisherigen Vorsitzenden heraus. Ehren-Senior Karl Eichhorn dankte im Namen der ganzen Kolpingsfamilie für die vielen Jahre, in denen Enders die Geschicke der Kolpingsfamilie entscheidend geprägt habe. Mit dem Kolpinglied, begleitet von Martin Kopp an der Orgel, endete die Versammlung.