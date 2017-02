Freizeit Ebnath

14.02.2017

14.02.2017

( soj) Der Elternbeirat des Kindergartens hatte am Sonntagnachmittag zum Faschingstreiben in den großen Saal des Pfarrgemeindehauses eingeladen. Zusammen mit ihren Eltern brachten die Kleinen Farbe und fröhliches Treiben in den Raum.

Auf die Erwachsenen wartete ein reichhaltiges Kuchenbüfett. Insgesamt drei Stunden war "Halligalli" im Pfarrsaal angesagt. Viele Spiele wie "Die Reise nach Jerusalem" oder "Würstchenschnappen" standen auf dem Programm. Alle Arten von Kostümen waren bei den Mädchen und Buben vertreten. So tummelten sich Piraten, Seeräuber, Cowboys und Indianer. Aber auch Pippi Langstrumpf, Feen, Prinzessinnen und viele andere närrische Gesellen waren dabei.Das Kindergartenteam übernahm die Spiele mit den Kindern. Außerdem wurden Zuckerwatte und Popcorn gemacht. Ebenso konnten lustige Masken gebastelt werden. Einer der Höhepunkte des Nachmittags war der Auftritt der Purzelgarde der Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz und des Junioren-Prinzenpaares. Viel zu schnell verging die Zeit.