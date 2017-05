Politik Ebnath

10.05.2017

2

0 10.05.2017

Renovierungen, LED-Technik, Ausbau, Breitbandversorgung und weitere Punkte stehen auf dem Plan. Bürgermeister Manfred Kratzer informiert den Gemeinderat über die Planungen.

(soj) Beschlüsse mussten die Gemeinderäte in der letzten Sitzung keine abarbeiten, denn es standen Informationen von Bürgermeister Manfred Kratzer auf der Tagesordnung. Zunächst berichtete er, dass der Haushalt 2017 dem Landratsamt Tirschenreuth zur rechtsaufsichtlichen Würdigung vorgelegt wurde.Mit Schreiben vom 20. März gab das Landratsamt die Haushaltssatzung nach der Prüfung zurück. Demnach enthält das Zahlenwerk keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.Weiter informierte der Bürgermeister über zwei weitere Anträge von Herbert König. Dieser forderte die teilweise Aufhebung der begrenzten Parkdauer für die Mitarbeiter der Gewerbebetriebe. Hier waren sich die Räte einig, dass die zentralen Parkplätze am Marktplatz für Besucher und nicht für die Beschäftigten der Betriebe freigehalten werden sollten. Ebenso stellte König einen Antrag auf Ausschreibung von Kläranlagenleistungen. Die Verwaltung habe aber bereits im letzten Jahr die Angemessenheit der Lohnkosten Herrn König per Mail mitgeteilt.Weiter gab der Bürgermeister Sachstandsberichte über geplante Maßnahmen in der Gemeinde. Bei der Sanierung der alten Schule habe das Büro Kuchenreuther den Plan für die Außenanlagen erstellt. Der Förderantrag ist gestellt, die Unterlagen sind noch bei der Regierung in Regensburg. Für die geplanten Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen in der Ringstraße hat die Firma Hilgarth aus Marktredwitz ein Angebot für den östlichen Teil, der nur teilweise und nicht im Vollausbau ausgebaut werden soll, abgegeben. Das Kostenvolumen beläuft sich auf etwa 50 000 Euro. Für den westlichen Teil mit dem geplanten Vollausbau kommt noch im Mai die Entwurfsplanung vom Büro Wolf und Zwick, dann erfolgt die Ausschreibung.Für die Hausanschlüsse in der Ringstraße gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, eine Kamerabefahrung steht noch an. Wegen der geplanten Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist eine Ortsbegehung erfolgt. Die Ausschreibung für die Arbeiten erfolgt zusammen mit der Gemeinde Brand. Bei der energetischen Sanierung der neuen Schule werden zurzeit die Baumaßnahmen zwischen der Architekturbüro Rembeck und Rektorin Sabine Graser abgesprochen. Die Ausschreibung soll im Juli erfolgen. Die Planungsunterlagen für die Breitbandversorgung sind fertig, laut Telekom ist der Baubeginn zwischen dem zweiten und vierten Quartal 2017 geplant.Weiter berichtete Bürgermeister Kratzer aus der jüngsten Bauausschusssitzung. Der Ausschuss habe sich unter anderem mit der Obstecke am Marktplatz beschäftigt, die auch besichtigt wurde. Hier sei die Bausubstanz sehr schlecht. Ein Plan für die Neugestaltung des Platzes liegt bereits vor. Ein Gespräch wegen der Neugestaltung findet zwischen Bürgermeister, Architekturbüro und Anliegern statt. Außerdem beschäftigte sich der Bauausschuss mit dringend sanierungsbedürftigen Straßen. Im Friedhof soll ein anonymes Urnengrab entstehen. Der Gemeinderat wird in einer der nächsten Sitzungen über die geplanten Baumaßnahmen entscheiden.