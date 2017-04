Politik Ebnath

28.04.2017

6

0 28.04.2017

Josef Söllner ist Ehrenvorsitzende des CSU-Ortsverbands Ebnath. Diese Ehrung hat der Vorstand in der letzten Sitzung vor den Neuwahlen einstimmig beschlossen.

Söllner war sichtlich überrascht, als sein Vorgänger, der Ehrenvorsitzende Valentin Filberth, bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Krone das Wort ergriff.Er teilte der Versammlung den Beschluss mit: "Gründe dafür gibt es genug. Du hast in den letzten neun Jahren äußerst engagiert den CSU-Ortsverband geführt. Seit über zehn Jahren bist du für die CSU im Gemeinderat, warst sechs Jahre zweiter Bürgermeister und bist aktuell der Sprecher der CSU-Fraktion im Gemeinderat", so Filberth in seiner Laudatio. "Du bist auch parteiübergreifend für viele Ebnather ein Vertrauensmann, wobei du immer darauf bedacht bist, alle gerecht zu behandeln."Filberth führte auch die unnachahmliche Mitgliederwerbung auf, die den CSU-Ortsverband - bezogen auf die Einwohnerzahl - mit zurzeit 119 Mitgliedern zum stärksten Verband im Landkreis gemacht hat. "Du hast für diese Aufgaben viel Energie aufgebracht, um das alles zu bewältigen. Dabei hat natürlich deine Ehefrau Christine einen großen Beitrag geleistet, indem sie das alles mit getragen hat", so der Ehrenvorsitzende.Als kleinen Dank für das Geleistete überreichte Filberth an den frisch gebackenen Ehrenvorsitzenden einen geschnitzten bayerischen Löwen sowie die Ernennungsurkunde. An Ehefrau Christine überreicht er einen Blumenstrauß.Sichtlich bewegt nahm Josef Söllner die Ernennung zur Kenntnis. "Ich war immer stolz, die Geschicke des CSU-Ortsverbands leiten zu dürfen. Dass ihr mich jetzt zum Ehrenvorsitzenden bestimmt habt, davon bin ich überwältigt, was mich noch ein Stückchen stolzer macht. Ihr wisst, ich war immer ein 100-prozentiger CSU'ler. Das werde ich auch bleiben und unserem Ortsverband, wenn gewünscht, zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite stehen."Zu den ersten Gratulanten zählte Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Tobias Reiß. Unter dem Beifall der zahlreichen Mitglieder nahm Söllner die Glückwünsche entgegen.