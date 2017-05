Künftige Kommunikation

Politik Ebnath

05.05.2017

05.05.2017

Wie kommunizieren wir in Zukunft? Wie können Fachleute und Laien sinnvoll miteinander an Projekten arbeiten? Fragen, die sich heutzutage oft stellen.

Wie könnte die Präsentation von Stadtplanern in Zukunft aussehen? Kann ein Museumsbesuch mit Führung auch online und damit barrierefrei stattfinden? Einen Blick in die Zukunft der projekt- und objektbezogenen Kommunikation warf die stellvertretende Ministerpräsidentin und bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner zusammen mit Landtagsabgeordneten Tobias Reiß bei der Firma Echtraum in den Räumen vom Möbelhaus Kellner.Zustande gekommen war das Treffen auf Initiative der Ebnather CSU. Deren Vorsitzender Wolfgang Söllner konnte neben den beiden Jungunternehmern Marco Kellner und Andreas Hartmann auch Mitglieder des Vorstands und der Gemeinderatsfraktion willkommen heißen. Juniorchef Marco Kellner erklärte der Ministerin und ihrer CSU-Delegation dann einiges über die Kommunikation der Zukunft. Die in Ebnath entwickelte Software "Lightscape VR" ermöglicht es nicht nur Architekten, Küchenplanern oder Messebauern, ihren Kunden ohne zusätzlichen Aufwand die Planung begehbar in "Virtual Reality" zu präsentieren, sondern kann auch im öffentlichen Bereich eingesetzt werden. So können Stadtplaner ihre Entwürfe den Bürgern direkt, barrierefrei und für jeden Interessierten mit Internetzugang in einer Weise erfahrbar machen, die es bisher nicht gab. "Die Kosten für Anwendung werden durch die Automatisierung um mindestens den Faktor 10 gesenkt. Für Planer und Agenturen sinken die Kosten sogar noch wesentlich mehr", so Marco Kellner. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner selbst erkundete auf der kurzen Tour mit der 3D-Brille unter anderem Oberpfälzer Ausgrabungen, die in einem Projekt mit der Uni Regensburg dreidimensional erfasst wurden.Ministerin Aigner zeigte sich interessiert an der neu entwickelten Software. Anschließend dankte CSU-Vorsitzender Wolfgang Söllner der Ministerin dafür, dass sie sich als Wirtschaftsministerin für die Belange der ländlichen Regionen einsetze. Ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Arbeitslosigkeit im Landkreis Tirschenreuth sprächen für die Politik der CSU.In lockerer Runde und bei Häppchen, Kaffee und Kuchen ergaben sich viele Gespräche zwischen der Politikerin und den Gästen. Vorsitzender Söllner bedankte sich beim Möbelhaus Kellner und dem Gewerbeverein für die Verköstigung der Gäste. Mit Applaus wurde Ilse Aigner aus Ebnath verabschiedet.