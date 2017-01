Sport Ebnath

19.01.2017

Ebnath/Wunsiedel. . Eine große Ehre wurde der DJK Ebnath zuteil. Zum wiederholten Male durfte der Verein eine DJK-Bundeshallenmeisterschaft im Hallenfußball ausrichten, diesmal in der Altersklasse der C-Junioren. Das zweitägige Turnier wurde aus organisatorischen Gründen in der Dreifachturnhalle in Wunsiedel ausgetragen.

Zwölf Teams

Reibungsloser Ablauf

Die DJK Ebnath kümmerte sich sowohl um den reibungslosen Ablauf der Spiele als auch um die Unterbringung und Verpflegung der auswärtigen Mannschaften. Die Schirmherrschaft übernahmen die beiden Landräte Dr. Karl Döhler (Wunsiedel) und Wolfgang Lippert (Tirschenreuth). Begrüßungsworte sprachen unter anderem Landrat Dr. Karl Döhler und der Bürgermeister von Wunsiedel, Karl Willi Beck.Zwölf Mannschaften aus dem ganzen Bundesgebiet kämpften um den Sieg. Die weiteste Anreise hatte das Team der DJK Bexbach aus der Nähe von Saarbrücken mit fast 500 Kilometern. Natürlich stellte auch der Ausrichter des Turniers eine Mannschaft, die sich aus Spielern der JFG Fichtelnaabtal zusammensetzte.Am ersten Turniertag spielten je sechs Mannschaften die Platzierungen in den beiden Gruppen aus. Die Betreuer der Heimmannschaft Fabian Schmidt und Johannes Reiß sahen ausgeglichene Spiele ihres Ebnather Teams mit knappen Ergebnissen, die am Ende zu Platz vier in der Gruppe führten.Am ersten Turniertag fand in einer Spielpause ein Wortgottesdienst mit dem Ebnather Pfarrer Pater Anish George statt. Am zweiten Turniertag wurden die Platzierungsspiele in einem Gruppenmodus ausgetragen. Am Ende setzte sich hier souverän die Mannschaft der DJK SV Phönix Schifferstadt durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Teams der DJK 1.FC Nüsttal und der DJK SW Griesheim. Die Mannschaft der DJK Ebnath erreichte in dem spielstarken Feld einen absolut respektablen zehnten Platz.Das Turnier wurde auch wieder zur Sichtung von Fußballtalenten genutzt. So waren auch in Wunsiedel Fußballer auf dem Spielfeld zu sehen, die in DFB-Teams spielen.Vorsitzender der DJK Ebnath, Robert Söllner, zeigte sich stolz, dass sich die DJK Ebnath zum wiederholten Male als Ausrichter des bundesweiten Turnieres bewähren konnte. Jürgen Martens aus Berlin, Bundesfachwart Fußball des DJK-Bundesverbandes, lobte bei der Siegerehrung den reibungslosen Ablauf. Er stellte heraus, dass die DJK Ebnath immer ein verlässlicher Partner sei.Auch Wunsiedels zweiter Bürgermeister Manfred Söllner und DJK-Vizepräsident Sigi Balk fanden bei der Siegerehrung lobende Worte für den Veranstalter des Turniers.