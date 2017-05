Vermischtes Ebnath

14.05.2017

Das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung und für Bewegung zu schärfen, ist ein zentraler Punkt der Arbeit der Fichtelnaabtalschule. Dazu gehören sportliches, Natur- und Gemeinschaftserlebnis, was immer wieder in den Unterricht eingebunden wird.

(jpl) Zum Gesamtkonzept gehören unter anderem Skikurse, Schnuppertage im Langlauf mit dem Skiclub Neubau, Nordic Walking, Schwimmunterricht, Teilnahme an den Sportwettkämpfen, gesundes Pausenfrühstück und vielfältige Projekte im Heimat- und Sachunterrichtes. Zudem hatte die Schule nun externe Experten eingeladen. Simone Becher gestaltete an zwei Vormittagen mit jeder Klasse der Grundschule einen erlebnispädagogischen Praxisblock zum Thema Wald. Welche alltäglichen Dinge sind aus, mit oder nicht aus Holz? Beim Sammeln zeigte sie, wie viele Dinge mittlerweile aus künstlichen Stoffen gefertigt werden und dass sich Holz auch in Dingen versteckt, in denen mancher es nicht gleich vermutet.Elmar Günther von der Grund- und Mittelschule Pleystein hatte für die Mittelschüler erlebnispädagogische Möglichkeiten zur Teambildung vorbereitet. Im Bereich Ernährung zeigten Erika Bauer und Kristina Schröter, zertifizierte Kräuterfrauen des Kräuterdorfes Nagel, den Erst- und Zweitklässlern den Nutzen und die Heilwirkung der heimischen Kräuter auf. Pfefferminz, Salbei, Spitzwegerich und Ringelblume wurden den Körperregionen zugeordnet, denen sie wohltuende Wirkung schenken können. Ihr Duft und Aussehen konnte dabei mit allen Sinnen erfahren werden. Im Kräutergarten, den die Schule 2016 angelegt hat, waren bereits die ersten frischen Austriebe zu sehen. Auch durfte jedes Kind Ringelblumensamen einsetzen. Auf der Kräuterwiese werden sie noch ausgesät.Physiotherapeutin Sylvia Brunner sensibilisierte alle Grund- und Mittelschüler dafür, wie wichtig ein gesunder Rücken ist. Bereits im Vorjahr hatte sie bei den damaligen Erstklässlern dazu die Grundlagen gelegt. Mit Skelett, Bildern, Kissen und Schwimmnudeln veranschaulichte sie den Aufbau der Wirbelsäule und Schäden an ihr sowie die Folgen für den Körper. Mit einfachen Übungen gab sie allen die Möglichkeit, auf ihre Haltung zu achten und diese zu korrigieren. Wie gut es tut, sich aufzurichten, zu strecken und zu dehnen konnte dabei jeder spüren.Zur Gewaltprävention zeigte Andreas Fachtan aus Ebnath den Mädchen der Mittelschule Möglichkeiten der Selbstverteidigung. Selbstsicher und wachsam auftreten ist dabei die Grundlage. Beim Training der Stonewood-Martial-Arts-Rangers bei der DJK Ebnath können die ersten Eindrücke ausgebaut werden.Auch jede Klasse hatte einen Unterrichtsinhalt zum Thema Gesundheit und Bewegung vorbereitet, den sie im Lauf der Woche einer anderen Klasse in Form kurzer Referate oder eines aktiven Beitrages vorstellte. Die Klassen 4a und 9 zauberten zudem in beiden Schulhäusern mit dem Elternbeirat ein abwechslungsreiches, schmackhaftes und gesundes Pausenfrühstück. Beim gemeinsamen Ausdauerlauf zum Abschluss der Projektwoche wurden alle Schüler ebenfalls vom Elternbeirat mit einer gesunden Stärkung versorgt.Der Ausdauerlauf setzte dabei das Laufprojekt "Lauf dich fit!" des Bayerischen Leichtathletikverbandes um, das bereits vor vier Jahren unter dem Namen "Fit in 15!" federführend im Schulamtsbezirk Tirschenreuth eingeführt wurde. Allen beteiligten Experten, Eltern und Lehrkräften gilt der besondere Dank für ihren Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung eines Programms.