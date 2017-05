Vermischtes Ebnath

08.05.2017

08.05.2017

Grünlas. Mit die wichtigsten Ereignisse eines jeden Schützenvereins sind die jährlichen Vereinsmeisterschaften und die Ehrung der Gewinner. Bei Freischütz Grünlas ging den Auszeichnungen im Vereinslokal Schmidt ein gemeinsames Abendessen voraus. Schießgruppenleiter Bernd Bauer und Vorsitzender Reinhold Schraml dankten den zahlreichen Teilnahmen und gratulierten zu den guten Leistungen.

Unter den 37 Startern befanden sich auch sechs Jugendliche. Bei den Damen siegte Sabrina Lautenbacher (377 Ringe) vor Julia Grohmann (362). In der Disziplin Schützen LG/LP lag Thomas Plannerer (387) vor Sebastian Bauer (373), in der Altersklasse Michael Heindl (371) vor Elisabeth Bauer (357). Bei den Senioren setzte sich Reinhold Schraml (373) gegen Josef Bauer (347) durch, in Hobbyliga aufgelegt Maria Bauer (380) gegen Josef Heindl (378).Die Hobbyliga entschied Manfred Schmelter (319) für sich, gefolgt von Peter Langsteiner (291). Der Hobbypokal war für Josef Heindl (37,1 Teiler), auf Platz zwei kam Karl Heinz Plannerer (67,7). Den Schützenpokal sicherte sich Inge Grohmann (14,3) vor Julia Grohmann (20,2), die Silberscheibe Josef Bauer junior (70) vor Karl Heinz Plannerer (66) und die Ehrenscheibe Karl Heinz Plannerer (34,8) vor Julia Grohmann (34,8).