Vermischtes Ebnath

14.05.2017

Mit einem Bus und einigen Privatautos machten sich zahlreiche Gläubige auf, um in der Wallfahrtskirche St. Quirin (bei Püchersreuth) zu singen und zu beten. Den Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Pater Anish. Die musikalische Begleitung übernahm Martin Kopp an der Orgel. Der Messe schloss sich eine Führung durch das im Dreißigjährigen Krieg entstandene Gotteshaus an. Die Konzertorgel stammt aus Prag und ist mit 350 Jahren die älteste der Oberpfalz. Nach dem Mittagessen in Ilsenbach besuchten die Teilnehmer die KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken im Museumscafé trat die Gruppe die Rückfahrt