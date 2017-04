Vermischtes Ebnath

25.04.2017

Grünlas. In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag ist es passiert. Unbekannte entwendeten gegen 2.30 Uhr den 23 Meter langen Maibaum. Der Stammtisch Grünlas hatte ihn auf einem Wiesengrundstück im Ortsbereich gelagert. Hunde in der Nachbarschaft hatten angeschlagen.

Das hielt die Diebe jedoch nicht auf. Vergeblich suchten die Grünlaser die Umgebung ab, das gute Stück blieb verschwunden. Mittlerweile haben sich die Maibaumdiebe bei den Grünlasern gemeldet - mit einem Schild an einer Straßenlaterne. Es folgte ein Anruf, bei dem sie erklärten, dass sie den Maibaum am Sonntag gegen eine Auslöse zurückbringen. Die Mitglieder des Stammtisches Grünlas boten einem alten Brauch folgend an, ein Mittagessen mit entsprechenden Getränken zur Verfügung zu stellen. So erklärten sich die Unbekannten bereit, den gestohlenen Maibaum am Sonntag gegen 11.45 Uhr zurückzubringen. Aufstellen wird der Stammtisch den Maibaum am 1. Mai um 13 Uhr in Grünlas. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.