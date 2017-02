In der Hoffnung leben

Vermischtes Ebnath

09.02.2017

2

0 09.02.2017

"Aus der Hoffnung leben", war das Motto des Gottesdienstes, den viele Familien zusammen mit Pfarrer Anish George in der Pfarrkirche St. Ägidius in Ebnath feierten.

Nach den von Kindern und Jugendlichen vorgetragenen Kyrierufen ging Daniela Würstl in einem Predigt-Spiel auf das Thema Hoffnung ein. Dabei erzählte sie die Geschichte eines alten Mannes. Dieser lebte in Nordchina. Sein Haus zeigte nach Süden.Vor seiner Haustüre ragten zwei große Berggipfel in die Weite des Himmels und sie versperrten dem Mann den Weg nach Süden.Entschlossen machte sich der Alte mit seinen Söhnen an die Arbeit: Sie wollten die Berge mit der Hacke abtragen. Der Nachbar des alten Mannes sah das und schüttelte den Kopf: "Wie närrisch ihr doch seid", rief er, "es ist vollkommen unmöglich, dass ihr die gewaltigen Berge abtragen könnt."Der alte Mann lächelte weise, dann sagte er: "Wenn ich sterbe, dann werden meine Söhne weitermachen. Wenn meine Söhne sterben, werden die Enkel weitermachen. Die Berge sind zwar hoch, aber sie wachsen nicht weiter. Unsere Kräfte jedoch können wachsen. Mit jedem Stückchen Erde, das wir abtragen, kommen wir unserem Ziel näher. Es ist besser, etwas zu tun, als darüber zu klagen, dass uns die Berge die Sicht auf die Sonne nehmen."Und in unerschütterlicher Überzeugung grub der Alte weiter. In ihm lebte die Hoffnung." Diese Geschichte sollte den Gottesdienstbesuchern folgende Botschaften näherbringen: Menschen, die aus Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht.Es folgten die Fürbitten, vorgetragen durch Kinder und Mütter, und ein meditativer von Sebastian Wolf vorgetragener Text, bevor sich die Kinder im Altarraum versammelten und zusammen mit dem Geistlichen gemeinsam das "Vaterunser" beteten. Musikalisch wurde der eindrucksvolle Familiengottesdienst von der Gruppe "Aufwind" gestaltet.Anschließend durfte sich Pfarrer George über eine großzügige Spende seiner Ministranten freuen. Zusammen mit dem Betreuerteam und vielen Eltern hatten sie beim Weihnachtsmarkt in Ebnath selbstgebastelte Geschenke, aber auch Plätzchen, Eierlikör oder heiße Wiener zum Verkauf angeboten.1300 Euro kamen zusammen, die am Ende des Gottesdienstes an den Geistlichen für die Kinderhilfe in Indien übergeben wurden.