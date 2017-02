Vermischtes Ebnath

21.02.2017

Die Junge Union im Landkreis besuchte den Start-up-Gründer Marco Kellner an seinem Ebnather Firmensitz. Initiiert hatten die Besichtigung der Kreisvorsitzende Matthias Grundler und Ortsvorsitzende Sonja Söllner. Der Junior-Chef des Möbelhauses Kellner hat mit seiner Firma "Echtraum" eine Software entwickelt, die Planungsprozesse unter anderem für Architekten, Stadtplaner und Inneneinrichter im 3-D-Format möglich macht.

Beim schnellen Internet war die Gemeinde Ebnath einer der Vorreiter in der Region. Trotzdem überraschte es einige der Besucher, dass der Ort laut Kellner sogar Regensburg überlegen sei, wo das Unternehmen seinen Anfang genommen hatte. Marco Kellner erzählte von den ersten Schritten der jungen Firma und zeigte sich dankbar über den Fördertopf "BayTOU" des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Derzeit sind im Unternehmen drei Mitarbeiter beschäftigt, unter anderem ein Informatiker. Kellner bat die Jungpolitiker darum, sich in Zukunft weiterhin für entsprechende Fördertöpfe in Bayern einzusetzen, damit auch andere junge Unternehmer ihre Ideen umsetzen könnten. Kreisvorsitzender Matthias Grundler und Bezirksvorsitzender Christian Doleschal sagten ihre Unterstützung zu. Für einen Schmunzler sorgte dann das lustig gemeinte Angebot der Kreis-JUler an Kellner, sich ihnen doch politisch anzuschließen. Engagierte junge Menschen seien in der Jungen Union immer willkommen. Soweit ging dann die Gastfreundschaft aber doch nicht. Freundlich verwies Kellner auf seine Mitgliedschaft bei den "Piraten", bei denen auch im Bezirksvorstand tätig war.Zum Abschluss überreichte Vorsitzende Sonja Söllner dem Start-up-Unternehmer ein Präsent. Ein regelmäßiger Meinungaustausch soll folgen.