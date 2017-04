Krone für Dieter Weigl

Vermischtes Ebnath

26.04.2017

0 26.04.2017

Im festlich geschmückten und voll besetzten Schützenhaus ehrten Gauschießsportleiter Wolfgang Raps und Gauschützenmeister Horst Lippert beim Gauschützenballs des Schützengaus Armesberg die Sieger der Gaumeisterschaft 2017. Dazu spielte Alleinunterhalter Peter Rubner.

In der Schützenklasse Luftgewehr errang Michael Buchbinder von den Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl mit 396 von 400 möglichen Ringen den Gaumeistertitel und stellte damit einen neuen Standrekord auf der Schießanlage in Ebnath auf. Bereits am zweiten Schießtag stellte seine Vereinskameradin Maria Kausler mit ebenfalls 396 Ringen diese Rekord ein und holte sich damit den Gaumeistertitel in der Damenklasse Luftgewehr.Es folgte der Einzug der Schützenkönige und Schützenköniginnen und die Proklamation: Gaukönig für 2017 ist Dieter Weigl aus Leutendorf mit einem 111,7-Teiler, Gauschützenliesl ist Sabine Schwarz aus Kastl mit einem 32,2-Teiler. Elena Zimmermann aus Kastl hat sich mit einem 57,0-Teiler die Würde der Gaujugendkönigin gesichert, Auflagekönigin ist Maria Bauer aus Grünlas mit einem 50,6-Teiler.