11.05.2017

(soj) Die Frauen-Union unter Leitung von Petra Becher lud zur Maiandacht in die Kapelle auf dem Kalvarienberg ein. Zahlreiche Frauen trafen sich am alten Bahnhof in Ebnath, um gemeinsam auf den Berg zu wandern. Dort warteten bereits einige Marienverehrer.

Unter Leitung von Mesnerin Gabriele Filberth und Lektorin Christa Schiener beteten sie und sangen Marienlieder. Nach der Andacht bedankte sich die Vorsitzende der Frauen-Union, Petra Becher für die Teilnahme und bei Gabriele Filberth und Christa Schiener für die Gestaltung. Dank galt auch dem Ehepaar Horst und Isabella Buchwald, die sich um die Kapelle kümmern.Die Frauen-Union spendete eine Blumenschale als Schmuck für die Kapelle. Nach der Maiandacht ging es wieder zu Fuß zurück nach Ebnath. Im Gasthof Bergblick stärkten sich die Teilnehmer mit einer guten Brotzeit.