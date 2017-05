Vermischtes Ebnath

(jpl) Gefahren und Risiken des Internets. Zu diesem Thema hatten sich bereits zahlreich Eltern der Fichtelnaabtal- Grund- und Mittelschule Ebnath-Neusorg sowie das Lehrerkollegium bei einem Vortag von Polizeihauptkommissarin Stefanie Carrera informiert. Während der letzten Monate wurde diese Präventionsarbeit auch in den Klassen der Mittelschule und den vierten Klassen der Grundschule weitergeführt.

Jeweils den unterschiedlichen Altersgruppen angepasst, thematisierte die Präventionsbeauftragte der Polizei die Möglichkeiten und damit verbundenen Gefahren der digitalen Welt. Nicht nur bei der Nutzung eines eigenen PC oder dem der Familie, sondern auch im Umgang mit einem internetfähigen Handy müssen die Kinder und Jugendlichen Netzdurchblick haben. Wie sieht ein sicheres Passwort aus? Welchen Zugriff haben Apps? Wie schütze ich mich vor Viren? Was heißt Urheberrecht? Was sind illegale Downloads und was passiert, wenn...? Wie verhalte ich mich richtig im Umgang mit Kettenbriefen oder Drohmails? Worauf muss ich beim Umgang mit sozialen Netzwerken und Messengerdiensten achten? Wie verhalte ich mich bei Cybermobbing? Wo kann ich Hilfe finden, wenn ich sie brauche? Zu all diesen Themen und vielem mehr hatte die Beamtin Informationen vorbereitet und antwortete auf Fragen. Ein wertvoller Beitrag zur Medienbildung und Alltagskompetenz, der Schüler.