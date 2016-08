Vermischtes Ebnath

01.09.2016

Ebnath/Hermannsreuth. Viele Gratulanten kamen nach Hermannsreuth, um Rudolf Philipp zum 85. Geburtstag zu gratulieren. Der Jubilar ist inzwischen der älteste männliche Einwohner im Ort. Er wurde in Hermannsreuth geboren und wuchs dort im Elternhaus zusammen mit vier Geschwistern auf.

Bereits in jungen Jahren übernahm er die elterliche Landwirtschaft, in der er bis zu seinem 65. Lebensjahr arbeitete, bevor er sie an Sohn Michael übergab. Auch kommunalpolitisch war Rudolf Philipp sehr aktiv. Er vertrat die CSU von 1972 bis 1990 im Ebnather Gemeinderat.Außerdem gehörte er viele Jahre der Raiffeisenbank Neusorg als Aufsichtsrat und dem Ebnather Pfarrgemeinderat an. 1974 heiratete er seine Frau Zenta. Aus der Ehe ging Sohn Michael hervor. Seine große Leidenschaft ist nach wie vor im Sommer das Beeren- und Schwammerlsuchen. In den Abendstunden ist er oftmals auch ein gerngesehener Gast im Dorfgemeinschaftshaus in Hermannsreuth, wo er die Erfahrungen aus seinem erfüllten Leben gerne weitergibt.