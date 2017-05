Vermischtes Ebnath

10.05.2017

10.05.2017

(jpl) Unter Leitung von Klasslehrerin Erni Bühl verbrachte die neunte Klasse der Fichtelnaabtal-Mittelschule Ebnath-Neusorg, begleitet von Fachoberlehrerin Gabi Schmidt, ihre einwöchige Abschlussfahrt in der Bundeshauptstadt Berlin. Bei einer Stadtrundfahrt wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Am Abend des ersten Tages stand auf dem umfangreichen Programm ein Besuch des Alexanderplatzes sowie des Fernsehturms. Am nächsten Tag führte der Weg ins Zentrum zum Holocaust-Mahnmal sowie zur Gedächtniskirche. Am Nachmittag ging es zur Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Beim Besuch des Bundesrates brachten die Schüler als Vertreter der Länder in einem Rollenspiel eine Gesetzesänderung zum Jugendschutzgesetz ein. Im Bundestag durften die Neuntklässler eine Sitzung zum Thema Abgaswerte verfolgen. Am Freitag stand zum Abschluss noch eine Schifffahrt auf dem Programm. Vom "Tränenpalast" ging es auf der Spree in Richtung Reichstagsgebäude und Bundeskanzleramt.