Vermischtes Ebnath

26.04.2017

Dank und Anerkennung für die langjährige Treue zahlreicher Mitglieder zum CSU-Ortsverband sprachen Josef Söllner und Landtagsabgeordneter Tobias Reiß aus. "Wir sind froh, dass wir solch treue Mitglieder in unseren Reihen wissen. Denn Demokratie lebt vom ehrenamtlichen Engagement. In einer Zeit, in der verantwortungsbewusstes Handeln im Ehrenamt immer schwieriger wird, verdienen diese Menschen eine besondere Anerkennung.", so Josef Söllner. MdL Reiß gratulierte zunächst dem Ortsverband für die ausgezeichnete Mitgliederwerbung. Mit zurzeit 119 Mitgliedern seien die Ebnather einer der größten Ortsverbände im Landkreis Tirschenreuth. So überreichten Vorsitzender Söllner und Kreisvorsitzender Reiß an folgende Mitglieder Ehrenurkunden und eine Flasche Wein: Josef Scherm, Rudolf Philipp (jeweils 55 Jahre), Valentin Filberth (40 Jahre), Dr. Jochen Geißler (35 Jahre), Inge Stich, Alois Vetter (30 Jahre), Annemarie Enders (25 Jahre). In Abwesenheit wurden geehrt: Hubert Scharf, Hubert Nickl, Josef Schopper, Robert Söllner (40 Jahre), Brigitte Kuhbandner (35 Jahre), Oskar Riedl (30 Jahre), Roland Reichenberger (25 Jahre), Siegfried Weiß (10 Jahre). Josef Söllner dankte für das Engagement. "Ihr seid durch eure Mitgliedschaft tragende Säulen unseres Ortsverbandes", so Josef Söllner abschließend. Bild: soj