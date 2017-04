Vermischtes Ebnath

25.04.2017

Wolfgang Söllner heißt der neue Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes. Der 33-jährige Ebnather übernimmt damit mit 100 Prozent Zustimmung die Führung der Christsozialen. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters Josef Söllner, der neun Jahre dieses Amt innehatte.

"Es ist ein Glücksfall für die Ebnather CSU, dass sich mit Wolfgang Söllner ein junger Mensch an die Spitze der Ebnather CSU stellt und damit große Verantwortung übernimmt", erklärte der Landtagsabgeordnete Tobias Reiß. Zur Seite als Stellvertreter steht Söllner Michael Sticht. Als Schatzmeisterin wurde Antonia Ritter, als Schriftführer Rainer Filberth bestätigt. Als Beisitzer wurden gewählt: Anna Ritter, Rudolf Rubenbauer, Thomas Seitz, Rainer Seeharsch, Bernd Würstl, Helmut Schenkl, Hubert Becher und Josef Söllner. Kassenprüfer sind Gerhard Pelzer und Rudolf Kuhbandner.Der neue Vorsitzende verdeutlichte in seiner Antrittsrede, dass dieses Amt für ihn eine große Herausforderung sei. Die beiden nächsten Jahre will Söllner den Blick auf die kommenden Kommunalwahlen richten, um 2020 eine starke Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl zu stellen. Dabei sollen die "alten Hasen", aber auch junge, engagierte Bürger mithelfen, die Politik in Ebnath zu gestalten. Weiter will er die Mitgliederzahl von zurzeit 119 halten oder erhöhen. "Man muss die Menschen begeistern, ihnen zeigen, dass jeder etwas in der Gemeindepolitik bewirken kann", betonte der neue Vorsitzende. Als Beispiel nannte er Christian Doleschal, der in der Jungen Union bayernweit viel bewege, den Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht und Landtagsabgeordneten Tobias Reiß aus Brand. Söllner sprach auch den guten Zusammenhalt zwischen CSU, Frauen-Union und Junger Union an. "Zusammen sind wir eine starke Familie, die weiterhin für Ebnath gute Arbeit leisten wird."Vor den Wahlen hatte der bisherige Vorsitzende Josef Söllner das Vereinsjahr Revue passieren lassen. Er nannte die Teilnahme am politischen Ascherfreitag in Erbendorf sowie an der Feier anlässlich des 70-jährigen Bestehens des CSU-Kreisverbandes und die eigene Feier zum 70-jährigen Bestehen der CSU Ebnath. Der Vereinsausflug ins Coburger Land sei ein voller Erfolg gewesen, den ehemaligen Ebnather Pfarrer Johann Neuber besuchten die CSUler zu dessen 80. Geburtstag im Allgäu.Für Josef Söllner sei es nach neun Jahren im Amt wichtig, die Parteiführung in jüngere Hände zu legen. Bereits in drei Jahren sei die nächste Kommunalwahl. "Bei diesen Wahlen wollen wir wieder die führenden Positionen in der Gemeindepolitik übernehmen." Dem neuem Team sagte er seine Unterstützung zu.Außerdem wurden gewählt: Als Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Wolfgang Söllner, Michael Sticht, Valentin Filberth, Rainer Filberth, Josef Söllner, Thomas Seitz, Antonia Ritter und Hubert Becher. Anna Ritter, Rainer Seeharsch, Inge Stich, Helmut Schenkl, Rudi Rubenbauer, Christine Söllner, Bernd Würstl und Judith Zaus sind Ersatzdelegierte. In der Delegiertenversammlung im Stimmkreis sind Wolfgang Söllner, Valentin Filberth, Rainer Filberth, Josef Söllner, Inge Stich. Ersatzdelegierte: Michael Sticht, Hubert Becher, Rainer Seeharsch, Anna Ritter und Thomas Seitz.