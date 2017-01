Lust auf Ebnath

Wirtschaft Ebnath

27.01.2017

27.01.2017

Der Ebnather Gewerbeverein freut sich über den großen Erfolg des Weihnachtsmarkts. In der Jahreshauptversammlung gab es aber auch Kritik an der unbefriedigenden Konkurrenzsituation des "Gewerbeblatts" mit dem "Zwerglblatt".

Höhere Kosten

Auch eine Beförderug

Vorsitzender Eberhard Söllner zog im Gasthof Bergblick Bilanz. Zunächst gedachte man der verstorbenen Mitglieder. Zu einer Versammlung hatte der Verein Steuerberater eingeladen. Bei einem Treffen mit Spitzenvertretern der Sparkasse und der Raiffeisenbank wurden die Gewerbetreibenden über die Auflösung der Sparkassenzweigstelle informiert.Das seit Jahrzehnten erscheinende "Gewerbeblatt" habe, laut Söllner, mit dem "Zwerglblatt" der Gemeinde eine starke Konkurrenz bekommen. Das sei schade, weil durch das neue Medium Konkurrenten der Ebnather Vereine "ins Land geholt werden". Der Gewerbeverein habe versucht, mit der Gemeinde ein gemeinsames Informationsblatt für die Bürger ins Leben zu rufen, was aber schließlich gescheitert sei.Wenn jetzt Geschäftsleute in beiden Blättern inserieren wollen, fallen für sie wesentlich höhere Kosten an. Söllner appellierte an die anwesenden Gemeinderäte Gerhard Plannerer, Andreas Söllner und Josef Söllner, doch bei der Gemeinde nochmals einen Versuch zu unternehmen, um eine gemeinsame Basis zu finden. Der Weihnachtsmarkt vor wenigen Wochen sei ein voller Erfolg gewesen. Der Gewerbeverein hatte sich daran mit der Verlosung von Preisen in Höhe von etwa 2800 Euro beteiligt. Außerdem organisierte der Verein den Auftritt des Nikolaus, der Geschenke an die Kinder verteilte, sowie kostenlose Kutschfahrten. Sein Dank galt den Organisatoren des Weihnachtsmarktes.Der an alle Haushalte kostenlos verteilte Kalender für das Jahr 2017 wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Weitere Höhepunkte waren die Kochabende in der Kochschule Kellner. Natürlich waren alle zubereiteten internationalen Gerichte hervorragend. Besonders interessant seien aber die vielen Gespräche gewesen, in denen die Köche viel über ihre Heimatländer berichtet hatten.Im vergangenen Jahr wurden zwei Stammtische mit interessanten Gesprächsrunden abgehalten. Nach dem Abendessen - es gab Lachsfilet, Gemüsetopf und gemischten Braten zur Auswahl - sprach Vorsitzender Söllner ein weiteres positives Thema an: "Viele junge Menschen sehen in Ebnath ihre berufliche Zukunft. So gratulierte er den Brüdern Stefan und Christian Wartinger zur erst kürzlich bestandenen Meisterprüfung. Beide hatten im Sommer 2016 nach einem Jahr Vollzeitunterricht in Augsburg vor der Handwerkskammer Schwaben ihren Meisterbrief im Metallbauhandwerk abgeholt. Als Meisterstück haben sie eine Fußgängerbrücke im Maßstab von 1:10 angefertigt. Der 25-jährige Stefan und der 24-jährige Christian sind im väterlichen Betrieb tätig. Der Gewerbeverein gratulierte beiden mit einem Geschenkgutschein.Weiter freute sich Eberhard Söllner darüber, dass weitere junge Menschen ihre Zukunft in den elterlichen Betrieben in Ebnath sehen. So habe kürzlich Dominik Pelzer seine Gesellenprüfung abgelegt, Sascha Plannerer arbeitet an seiner Meisterprüfung und Daniel Wartinger steht kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung. Weiter nannte der Vorsitzende die Leistung von Wolfgang Söllner, zu der er im Namen des Gewerbevereins gratulierte. Der promovierte Tierarzt aus Ebnath wurde im vergangenen Jahr zum Veterinärrat ernannt.Der Gewerbeverein hat 42 Mitglieder, darunter vier "Privatpersonen". Kassier Marco Kellner erläuterte, dass die Anzeigen im "Gewerbeblatt" seit dem Erscheinen des gemeindlichen "Zwerglblatts" rückläufig seien. Er appellierte an die Geschäftsleute, doch wieder verstärkt im eigenen "Gewerbeblatt" zu inserieren, da dieses wirtschaftlich sinnvoller sei. Das "Gewerbeblatt" habe eine wesentlich höhere Auflage und erreiche wesentlich mehr Leser.