Freizeit Edelsfeld

06.04.2017

06.04.2017

Ein fulminantes Bockbierfest, abwechslungsreich und unterhaltsam, feierte die Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde. Schon lange vor Beginn waren alle Plätze belegt, und es musste nachgerüstet werden. Vorsitzender Hans Klann war erleichtert, dass die Musikanten gerade noch im Saal Platz fanden.

Mit der Erfahrung aus mittlerweile 13 Auftritten als Fastenprediger trat Bruder Barnabas alias Rudi Gruber ans Pult. Ganz aktuell begrüßte er sein Volk auf Türkisch und auf Amerikanisch. Eine erneute Einreise in die Türkei werde ihm sicher nicht verwehrt, meinte der Franke. Er versteht sich als Kulturträger in die Oberpfalz, und das werde auch geschätzt. So steht am Rathaus in Edelsfeld in großen Buchstaben Radhaus: "Wenn das keine Hommage an die Franken ist!"Ein Singspiel wie auf dem Nockherberg gibt es in Edelsfeld nicht, weil für die Gemeinderäte keine Doubles vorhanden sind. Neue Straßen in der Flur benannte Barnabas mit BAB 1 und BAB 2 - wobei BAB für Bauernautobahn steht.Dorferneuerung und die neue Kläranlage blieben nicht ausgespart. Ein Geburtstagsständchen für den 1. und 2. Bürgermeister sangen alle Gäste mit. Der Lebenslauf von Strehl aus der SRZ wurde lustig interpretiert. Klann überraschte der Prediger mit dem Tipp, dass er seinen Urlaub als Altbausanierung von der Steuer absetzen könne.Die ortsansässigen Parteien und ihre Kandidaten bekamen ihr Fett weg. "Wahlkampf ist ja immer, auch andere wollen Bürgermeister werden", warnte Barnabas. Und hatte - offensichtlich aus seiner Tätigkeit im Gartenbauverein - noch eine Erkenntnis parat: "Stellst du Damen in den Dünger, wirken sie gleich zehn Jahre jünger."Mit fetziger Musik unterhielten die Hoilerchen. Beim Maßkrugstemmen standen die Damen den Herren in keiner Weise nach. Siegerin wurde Stefanie Riedl zeitgleich mit Lydia Kredler. Bei den Männern hatte souverän Johannes Wopperer den Arm am längsten oben.Viele Preise lagen an der Tombola für die Besitzer der richtigen Lose bereit. Einen riesigen Geschenkkorb, einen vollen Picknickkorb, einen Gutschein für eine Fahrt in den Landtag, Schinken, Haushaltsartikel und anderes mehr, gestiftet von örtlichen Firmen, trugen die Gewinner erfreut nach Hause.