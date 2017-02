Freizeit Edelsfeld

Noch ist die Auflösung des Wald- und Kulturvereins Weißenberg nicht endgültig beschlossen. Das Interesse der Mitglieder, ihn am Leben zu erhalten, scheint nicht allzu groß zu sein. Im Herbst fällt die Entscheidung.

Seit einiger Zeit übernimmt beim Waldverein niemand mehr das Zepter des Vorsitzenden. Die vorübergehende Leitung liegt bei der 2. Vorsitzenden Margarete Jäkel, die allerdings bei der Jahreshauptversammlung aus Krankheitsgründen passen musste. Für sie sprang Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl als Versammlungsleiter ein.Schriftführerin Sieglinde Kurz gab einen kurzen Rückblick auf 2016. Dabei sprach sie davon, dass die Nikolausfeier fortgeführt werden soll. Hier komme eine Übernahme durch den Kneippverein in Frage.Im November 2016 hätten alle 120 Mitglieder ein Schreiben über die Situation des Vereins erhalten. Sollte seine Spitze unbesetzt bleiben, sei die Auflösung unausweichlich, hieß es im Text. Nur 21 Antworten kamen zurück. Eine Mehrheit habe sich dafür ausgesprochen, den 1970 gegründeten Verein nicht fortzuführen.Beim Kassenbericht von Rete Böhm ging es um den Kinderchor Dorfspatzen als "Anhängsel" des Waldvereins. Seit fünf Jahren singen zwischen 20 bis 45 sechs- bis 14-jährigen Buben und Mädchen unter der Leitung von Uli Radl. "Auch bei einer Auflösung des Vereins bleiben die Dorfspatzen bestehen", versicherte Radl, "für die nächsten fünf Jahre ist keine Veränderung geplant." Dem Kassenbericht folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.Als Besonderheit gibt es im Verein den Landschaftswart Hans Klann. 2016 besserte er einige Sitzbänke aus und mähte das Umfeld. Wanderwegtafeln wurden erneuert. Offen blieb die Frage, wer das nach einem Ende des Waldvereins erledigen würde.Für diesen Fall änderten die Mitglieder in der Jahresversammlung die Satzung. Der Paragraf 3 lautet jetzt: "Nach Auflösung des Vereins soll das Vereinsvermögen der Gemeinde Edelsfeld zugeschieden werden, was gemeinnützig zu verwenden ist." Konkret soll es der Kultur der Heimat zugute kommen. Mitte des Jahres berät der Vorstand in einer Sitzung über die Zukunft des Wald- und Kulturvereins. Im Herbst ist dann eine Entscheidung zu treffen.