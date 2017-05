Freizeit Edelsfeld

01.05.2017

"Die Backofentüre am Dorfplatz Weißenberg wird wieder ab 6. Mai an jedem ersten Samstag im Monat geöffnet, um die guten Brotlaibe herauszuholen", so die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Heidi Rösel bei der Jahreshauptversammlung. Das Brotbacken hat sich inzwischen im Landkreis herumgesprochen und es kommen einige Brot-Fans extra nach Weißenberg.

Beim Jahresbericht ging Rösel auf die Arbeit und das Vergnügen des vergangenen Jahres ein. Eine große Spendierhose hatte beim letzten Dorffest der ortsansässige Hutzelhof an und stellte leckere Naturalien kostenlos zur Verfügung. Das Fest war ein voller Erfolg und bestens besucht. Die Veranstaltungen des vergangenen Jahres (Frühjahrsputz am Spielplatz, Wanderung an Christi Himmelfahrt und Weihnachten im Dorf mit einem Theaterstück) wurden gut angenommen.Der Kassenbericht von Lothar Fischer lässt einige Wünsche in Erfüllung gehen, da am Jahresende ein positiver Wert übrig blieb, obwohl die Sanierung des Dorfhauses und die Anschaffung eines Rasentraktors notwendig war. Hier half die Gemeinde mit einem finanziellen Zuschuss.Für 2017 steht am Samstag, 6. Mai, ab 9 Uhr das "Winteraustreiben am Spielplatz" mit Schaufeln und Rechen auf dem Terminplan. An Christi Himmelfahrt, 25. Mai, wird zur Burgruine Lichtenegg von Högen aus gewandert. Treffpunkt für die Fahrgemeinschaften ist am Dorfplatz um 13 Uhr. Auch für Nichtwanderer ist die Einkehr in Haunritz beim "Alten Fritz" möglich. Ab sofort übernimmt Franz Fischer das Rasenmähen in der Dorfmitte. Es wurde beschlossen, für die "First Responder-Truppe" eine Spende zu übergeben. Da sich der Waldverein eventuell noch dieses Jahr auflösen wird, suchen die Dorfspatzen eine neue Vereinsangliederung. Uli Radl fragte deshalb bei der Dorfgemeinschaft nach. Zu den Neuwahlen im nächsten Jahr soll ein jeder seine Bereitschaft für die Übernahme eines Ehrenamtes prüfen.