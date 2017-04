Eier gesucht, Schatz gefunden

Freizeit Edelsfeld

17.04.2017

17.04.2017

Wo hat nur der Osterhase am weiten Hahnenkamm die Eier versteckt? 35 Kinder machten sich mit ihren Eltern, Omas und Opas auf den Weg in den Wald, um nachzuschauen. Der Kneippverein hatte dazu eingeladen.

Die Freude war riesengroß. Schnell ein Schokoladen-Ei in den Mund und auf zum Spiel. Ballspiel mit dem Fallschirm, Eierlauf und Seilspringen waren an der Reihe. Selbst eine große Schatzkiste durfte geentert werden, in der jedes Kind Kleinode ausgrub. Die Begleitpersonen taten sich in der Zwischenzeit an Kaffee oder Tee und köstlichen Kuchen gütlich.