Finanzspritze für First Responder in Edelsfeld

Freizeit Edelsfeld

30.03.2017

Nach einem Unfall zählt oft jede Sekunde, um einen Menschen vor dem Tod zu retten. Deshalb sind die First Responder wichtig.

200 Euro vom VdK

Doch was sind First Responder eigentlich? "Wir sind so eine Art ,Helfer vor Ort', die zeitgleich mit dem Rettungsdienst informiert werden und dann Notfallhilfe leisten, bis die Rettungskräfte eintreffen", erklärte Benedikt Trummer den Edelsfelder VdK-Mitgliedern. Ab 2018 soll es diesen Dienst auch in Edelsfeld geben. Vier Helfer, darunter auch Benedikt Trummer, haben bereits an einem speziellen Kurs teilgenommen, um Fachkenntnisse für die Erstversorgung zu erhalten. Da es sich hierbei um ein Ehrenamt handelt, ist die First-Responder-Gruppe auf Spenden angewiesen.Von der Idee begeistert, war die Vorstandschaft des VdK-Ortsverbandes Edelsfeld bereit, einen Betrag von 200 Euro spenden. Trummer nahm das Geld stellvertretend für seine First-Responder-Gruppe an.