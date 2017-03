Freizeit Edelsfeld

22.03.2017

6

0 22.03.2017

Zum Frühlingsanfang können sich die Besitzer von gut 150 grünen Daumen an Blumengrüßen erfreuen. Bei vier Dankeschön-Abenden mit Gartenbauverein und Gemeinde kam Fortuna mit blühenden Pflanzen zu Besuch.

"Inzwischen gibt es fast keinen Gartenbauverein im Landkreis mehr, der einen Wettbewerb mit Punktvergaben veranstaltet. Auch wir tun dies seit einigen Jahren nicht mehr. Das ist nunmehr der richtige Weg, um Danke zu sagen für all diese Dinge, die mit dem Blumenschmuck in allen Dörfern der Gemeinde zu tun haben", so Vorsitzender Rudi Gruber.Das Hobby mit den Pflanzen und Blumen in und an den Häusern macht oft Mühe. "Wir haben einfach ein schönes Hobby, und das zeigt sich in den Vorgärten oder Balkon- und Fensterblumenarrangements. Auch im Jahr 2016 konnte wiederum die Farbenpracht bewundert werden, obwohl es wegen des sich verändernden Klimas nicht leicht war", sprach Gruber den Gartlern aus der Seele.An vier Abenden in Steinling, Sigras, Edelsfeld und Eberhardsbühl gab es Lose für wunderbare Blumen. Zufriedene Gesichter waren zu sehen. Möglich machten das die Gemeinde, der Gartenbauverein und die Gärtnerei Weigl.Die Kreisfachberater für Gartenbau, Michaela Basler und Arthur Wiesmet, sowie Alfons Lobinger versorgten die Gartler mit allerhand Informationen. "Neues Klima - neue Pflanzen", "Moderne Pflanzen für neue Gärten", "Wertvolles heimisches Obst" und "Rückschnitt von Pflanzen, Schnittregeln und Zeitpunkt" waren die Vortrags-Themen. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl bzw. seine Vertreter dankten und lobten die Ortsverschönerungen.