Freizeit Edelsfeld

21.02.2017

1

0 21.02.2017

Da lassen sich die Weißenberger nichts nachsagen: Keiner kommt ohne Verkleidung zum Faschingsball. Und welch interessante und aufwendige Masken waren dabei zu sehen!

Flucht aus Kosmetiksalon

Im Schweiße des Angesichts

Weißenberg. Die Feuerwehr des Orts stellt seit Jahren den einzigen Faschingsball in der Gemeinde Edelsfeld auf die Beine. Ein Pesold-Saal voll mit gut gelaunten und tanzfreudigen Gästen belohnte sie für den Aufwand bei der Organisation. Die Band Pfeilgrod legte los, und immer mehr Vollmaskierte strömten auf das Parkett.Donald Trump machte mit seinen Bodyguards in Weißenberg Station. Im Schlepptau hatte er die künftige Mauer nach Mexiko, einschließlich protestierender Mexikaner. Alles verlief friedlich.Weißenberg ist von Wäldern umgeben. Was liegt da näher, als mit einem "Wildbrett" dem Jäger und dem Rehkitz die Tierwelt zu zeigen? Hirsche, Waschbären, Füchse oder Widder können künftig gesichtet werden.Die Menschen werden immer älter. Da spielt die Kosmetik eine größere Rolle, um das jugendliche Erscheinungsbild zu pflegen. Aber scheinbar hatte ein Kosmetiksalon nicht aufgepasst, denn während der Behandlung rissen einige Damen in Bademänteln samt Gurkenscheiben im Gesicht aus und stürzten sich ins Weißenberger Faschingsgetümmel.Freuen durfte sich der Pesold-Hans, da auch gleich eine Reinigungstruppe mit Container anrückte. Eine Geistertruppe stellte die Uhr auf Mitternacht vor. Doch keiner brauchte sich zu ängstigen. Für die lange Faschingsnacht haben einige Maschkerer gleich ihr Bett und das lebendige Sofa mitgebracht.Lange blieb es ein Rätsel, wer hinter mancher Verkleidung steckte. Doch nach der Prämierung durch die 2. Vorsitzende der Feuerwehr, Christine Pirkl, sanken die Masken, unter denen schon die Schweißperlen flossen. Platz 1 erzielten die Tiere aus dem Wald mit ihrem Jäger und Schnuffi, Platz 2 war der Trump-Truppe nicht zu nehmen, und Platz 3 erzielten die Faschingsgeister.