Freizeit Edelsfeld

30.01.2017

0 30.01.2017

Vorsitzender Hans Strehl begrüßte zur Jahreshauptversammlung des Bienenzuchtvereins Edelsfeld die Mitglieder im gut gefüllten Saal des Gasthofs Goldener Greif. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl überreichte eine Spende an den Verein. Er lobte dessen Arbeit und Wirken auch weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Dafür gelte es ebenso zu danken wie für den aktiven Einsatz zugunsten der Imkerei.

Zum Erhalt des Lehrpfades

Ein ganzes Volk gratis

Anschließend berichtete Vorsitzender Hans Strehl über die vielfältigen Tätigkeiten und Arbeiten des Vereines berichten. Auch er hob die Mitwirkung von Mitgliedern hervor. Ein separater Punkt in seinem Bericht galt dem überregionalen Oberpfälzer Bienenlehrpfad, für den es alljährlich eine Vielzahl von Tätigkeiten zu vermelden gebe.Nicht nur die Arbeiten zum Erhalt des Pfades wie mähen, Sträucher schneiden oder Reparaturen an Schildern, sondern auch Führungen, das Bienenhaus mit den Völkern und die Anlage der Orchideenwiese gehörten zu den Aufgaben der Bienenzuchtvereins.Dazu gesellten sich Schulungen mit namhaften Dozenten vom Bieneninstitut Hohenheim. Genutzt wurden diese Angebote nicht nur von den eigenen Mitgliedern, sondern auch von interessierten Imkern auch aus Nachbarvereinen.Der Bienenzuchtverein warte, so Strehl, seit Jahren mit einem eigenen Neulingslehrgang auf. Zuletzt zählte man rund 40 Teilnehmer. Dieser Kurs sei unterteilt in einen praktischen Teil im Lehrbienenhaus und einen theoretischen. Beides fände an einem Tag stattAuch bei der direkten Imkerarbeit könne der Verein stolze Zahlen vorweisen. So betreuten die Imker des Vereines über 2000 Bienenvölker. Damit dies gut gelinge, besitze der Verein eigene Reinzuchtvölker der Rasse Carnika, die jedes Jahr erneut in der Steiermark angeschafft werden. Von diesen Reinzuchtvölkern könne jeder Imker des Vereins kostenlos seinen benötigten Zuchtstoff holen. Neu-Imker bekämen gar zum Einstand ein komplettes Bienenvolk geschenkt.Das Vorstandsgremium appellierte schließlich an alle Mitglieder, in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht nachzulassen. Hingewiesen wurde ferner auf die Neuwahlen im kommenden Jahr, bei denen jetzige Vorsitzende Hans Strehl nicht mehr zur Verfügung stehen werde.