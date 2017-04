Freizeit Edelsfeld

Etwa 4000 Teilnehmer führten die rund 50 Veranstaltungen der ökumenischen Christustage zusammen. Sie verteilten sich auf Edelsfeld, Königstein, Eschenfelden und Kürmreuth.

Volle Gotteshäuser

Aktion Kilo

Dabei wuchs nicht nur die Gemeinschaft zwischen den Konfessionen, sondern auch zwischen den Ortschaften und Generationen. So schreibt Hans-Jürgen Strehl, Bürgermeister von Edelsfeld, anerkennend: "Vielen Dank für die vielen gemeinsamen Veranstaltungen in den vergangenen Tagen. Die Bürgerinnen und Bürger waren begeistert." Eingeladen hatten die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. 55 jugendliche Gäste des katholischen Apostolatswerks Regnum Christi und acht Ordensleute der Legionäre Christi kamen in 30 Gastfamilien unter. Für sie wurden etwa 500 Mahlzeiten ausgegeben.Konfirmanden und Firmbewerber bereiteten Kreuze vor, die der evangelische Regionalbischof Hans-Martin Weiss und der katholische Domdekan Willibald Harrer beim Eröffnungsgottesdienst in Königstein den Teilnehmern umhängten. Pfarrerin Ulla Knauer und Pfarrer Hans Zeltsperger freuten sich in den Folgetagen über volle Gotteshäuser. Die musikalische Gestaltung durch die Gäste und Predigten der Patres zogen viele Gläubige an.Im gemeinsamen Gebet fanden die Teilnehmer die Kraft für die zahlreichen Aktionen. "Nur wenn wir immer wieder mit Gott sprechen, können wir auch überzeugend von Gott sprechen", mahnte Pater Martin Baranowski bei der Eröffnung. Das von den Jugendlichen vorbereitete Passionsspiel lockte am Freitagabend 300 Zuschauer in die Turnhalle der Edelsfelder Sebastian-Kneipp-Schule (wir berichteten). "Die Begeisterung der Schauspieler war sichtlich spürbar. Das war für mich der Höhepunkt", schreibt ein ergriffener Besucher.Für alle Altersgruppen gab es Angebote. Die Jüngsten bekamen Besuch in den Kindergärten von Königstein, Edelsfeld und Eschenfelden. Etwa 20 Grundschulkinder kamen zum Kinderbibeltag im katholischen Pfarrheim. Kinder und Jugendliche konnten sich beim Fußball mit den Gästen messen und gingen am Karsamstag auch zahlreich mit auf den Jugendkreuzweg. Erwachsene sprach Pater Martin Baranowski in Königstein mit einen Impuls zum Thema "Heute Christus begegnen" an. Pater Georg Rota setzte sich mit der Frage "Wie kann ich heute über den Glauben sprechen?" auseinander. Die Senioren trafen sich mit den Gästen in Edelsfeld und Kürmreuth.Soziale Aktionen sollten sichtbar machen, dass sich der christliche Glaube nicht auf das fromme Gebet beschränkt. So sammelten am Karsamstag Jugendliche aus Edelsfeld gemeinsam mit den Gästen bei der "Aktion Kilo" im Kaufland und bei Norma in Sulzbach-Rosenberg für das Ernst-Naegelsbach-Haus. Bereits am Gründonnerstag hatten Jugendliche die Menschen in der Regens-Wagner-Einrichtung und im Dr.-Loew-Zentrum besucht, um gemeinsam einen Nachmittag zu verbringen. "Der Besuch hat mich tief beeindruckt und mir Christi leidendes Angesicht gezeigt. Das Zusammensein mit den Bewohnern und Pflegern des Heims hat jedoch allen Beteiligten viel Freude bereitet," erinnert sich ein Teilnehmer.Bei den Gastfamilien und den Hausbesuchen kamen viele Gespräche in Gang. Der 26-jährige Daniel Zenger aus Wackersdorf war schon zum fünften Mal als Helfer bei Christustagen in der Karwoche dabei. Sein Fazit: "Diese Tage haben mir geholfen, meinen Glauben zu vertiefen, Christi Liebe zu erfahren, intensiv die Karwoche zu erleben, tolle Gespräche zu führen, meine Glaubenserfahrungen auch weiterzugeben."